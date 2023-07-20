МИД РФ обязал британских дипломатов уведомлять о дальних поездках

Россия в четверг ввела ограничения в отношении британских дипломатов, от которых потребовали отныне уведомлять о любых планах выезда "за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения". При этом уведомления надо будет оформлять не менее чем за пять рабочих дней.

Reuters называет эти изменения "ограничениями в советском стиле". Агентство отмечает, что британских дипломатов поставят в самые жёсткие условия, с которыми они столкнулись в Москве с советских времён. Тогда поездки иностранцев были строго ограничены и жёстко контролировались КГБ.

На сайте МИД России говорится о введении уведомительного порядка передвижения сотрудников дипмиссий Великобритании по российской территории. 20 июля в министерство был вызван временный поверенный в делах Великобритании в России Томас Додд. В Москве подчёркивают, что решение принято в ответ на "враждебные действия Лондона, в том числе препятствующие нормальному функционированию российских загранучреждений в Великобритании".

Уведомительный режим затронет сотрудников британского посольства в Москве и генконсульства в Екатеринбурге. В уведомлении о выезде за пределы "120-километровой зоны" они будут обязаны указать информацию о сроках поездки, ее целях, типе, маршруте, планируемых деловых контактах и сопровождающих лицах, а также о видах транспорта, местах размещения и посещения. Исключения предусмотрены для посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом и генконсула, отмечает РБК.

В посольство Великобритании в Москве от комментариев отказались.

С тех пор как российский президент Владимир Путин ввёл войска в Украину в феврале 2022 года, Запад направил Киеву военную помощь на десятки миллиардов долларов и ввёл несколько пакетов жёстких экономических санкций. Великобритания считается одним из лидеров согласованного международного противодействия российскому вторжению, которое Москва называет "специальной военной операцией" в Украине. Помимо этого, Лондон - один из ведущих западных поставщиков оружия, которое направляется Украине для помощи в отражении российской агрессии.

Россия считает Великобританию и США странами, которые поддерживают Украину в попытке расколоть Россию и завладеть её природными ресурсами. Все эти утверждения Вашингтон и Лондон отрицают. Недавно российские власти обвинили британские спецслужбы в причастности к атаке на Крымский мост в ночь на 17 июля. Британские власти это утверждение назвали "беспочвенной спекуляцией".