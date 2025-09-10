Ссылки для упрощенного доступа

Россия выпустила по Украине более 400 беспилотников

Российская армия в ночь на 10 сентября запустила по Украине 415 беспилотников и 43 ракеты, включая баллистическую ракету "Искандер-М". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По сообщениям украинских военных, 413 целей удалось обезвредить, но 16 ракет и 21 дрон попали в цель. По меньшей мере 8 российских дронов, как говорится в сообщении ВСУ, вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что границу пересекали 19 дронов, часть из них залетела с территории Беларуси.

По последним данным, в результате российского удара по Украине один человек погиб - в Житомирской области - и ещё 10 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные ударили по швейному цеху в Волочиске Хмельницкой области.

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что повреждены несколько гражданских предприятий и частные дома. Продолжается ликвидация последствий атаки.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в Виннице в результате российского удара по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры был ранен один человек. В более чем 20 жилых домах выбиты окна и повреждены крыши.

В Луцком районе Волынской области спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный пожар на предприятии после российского обстрела. Удары наносились также по Львовской, Черкасской, Черновицкой областям. Минобороны России пока их не комментировало.


