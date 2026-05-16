Россия выпустила по Украине почти 300 дронов. Один человек  погиб

В ночь на субботу 16 мая российская армия запустила по Украине 294 беспилотников разных типов, 269 из них были сбиты или подавлены. Воздушные силы ВСУ сообщают о попаданиях 20 дронов в 15 местах и о падении обломков в девяти местах.

Ночью российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре на юге Одесской области, один дрон попал в пятиэтажный жилой дом в Измаиле, поврежден фасад, выбиты окна, сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер. Обесточены 39 населённых пунктов Измаильского района, и без электроэнергии остались более 20 тысяч абонентов.

В результате атаки на Херсонскую область один человек погиб, еще 23 пострадали, сообщает областная военная администрация. Повреждены пять многоквартирных и 19 частных домов, административное здание, машина скорой помощи, микроавтобусы и частные машины. Около 7 утра дрон атаковал микроавтобус в Центральном районе Херсона. Ранен водитель, он в больнице в состоянии средней тяжести.

При налете дронов на Киевский район Харькова ранения получили три человека, поврежден гараж. В Шевченковском районе города повреждены три выхода из метрополитена и три остановки наземного транспорта, контактная сеть, здание учебного заведения и остекление в близлежащих зданиях. Один человек получил ранения, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Утром Россия также атаковала Запорожье, сообщил глава областной военной администрации Иван Фёдоров. По его данным, двое жителей получили осколочные ранения.

В результате российских ударов по Сумской области ранения получили в общей сложности семь человек.

В Днепропетровской области в результате вражеских атак пострадал один человек, сгорело около 30 автомобилей, повреждены частные дома, сообщает глава региона Александр Ганжа.