Россия закрывает представительство Финляндии в Петрозаводске

Россия отозвала согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 июля, а также закроет канцелярию своего посольства в финском городе Лаппеенранта.

Послу Финляндии в Москве Антти Хелантеря вручена нота о сокращении взаимного консульского присутствия, заявили во вторник в Российском МИД.

Москва возлагает ответственность за это решение на Хельсинки, где, по мнению ведомства, взяли "конфронтационный курс" в отношении России, прекратили авиационное сообщение и запрещают въезд туристам.