Россия закрывает представительство Финляндии в Петрозаводске

Россия отозвала согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 июля, а также закроет канцелярию своего посольства в финском городе Лаппеенранта.
Послу Финляндии в Москве Антти Хелантеря вручена нота о сокращении взаимного консульского присутствия, заявили во вторник в Российском МИД.
Москва возлагает ответственность за это решение на Хельсинки, где, по мнению ведомства, взяли "конфронтационный курс" в отношении России, прекратили авиационное сообщение и запрещают въезд туристам.
- Ранее Россия заморозила счета дипломатических представительств Финляндии в Москве и Санкт-Петербурге.
- В январе стало известно, что Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 миллионов евро. Это было сделано в рамках санкций, наложенных на Россию из-за военного вторжения в Украину.
- С сентября 2022 года Финляндия, как и многие другие европейские страны, сократила выдачу виз для россиян в два раза.
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