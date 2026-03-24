Россия запустила первые серийные спутники "аналога Starlink"

Российская компания "Бюро 1440" 23 марта вывела на орбиту первые 16 серийных спутников низкоорбитальной группировки связи "Рассвет". Запуск состоялся с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б". Аппараты успешно вышли на опорную орбиту, отделились и были взяты под управление Центра управления полётами компании, говорится в сообщении "Бюро 1440".

"Бюро 1440" (входит в "ИКС холдинг") создаёт российский аналог Starlink для высокоскоростной передачи данных. Проект финансируется в рамках нацпроекта "Экономика данных". На него планируется направить 102 миллиарда рублей из бюджета и 329 миллиардов рублей собственных средств компании, напоминает "Коммерсант".

Предполагается, что к концу 2030 года группировка составит 292 спутника, всего планируется вывести 383 аппарата. Для полноценного глобального покрытия в режиме 24/7 потребуется свыше 250 спутников. Коммерческий запуск сервиса запланирован на 2027 год.

Bloomberg обращает внимание, что Москва стремится создать систему спутниковой связи, "сопоставимую по концепции, хотя пока и не по масштабу" со Starlink Илона Маска.

Starlink официально не работает в России, но российская армия использовала терминалы для запуска беспилотников, применяемых против Украины. Эти устройства попадают в страну через третьи государства.

В конце января министр обороны Украины Михаил Фёдоров обратился к Маску с просьбой ограничить использование системы Россией. Позже российские провоенные блогеры сообщали о массовых отключениях терминалов на фронте.

О планах создания российского аналога Starlink стало известно в декабре 2023 года. Первые три аппарата "Бюро 1440" были запущены летом 2023 года в рамках миссии "Рассвет-1" для орбитальных экспериментов. В 2026 году компания также планирует пилотные проекты в регионах, включая Ненецкий автономный округ.