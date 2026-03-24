Россия запустила первые серийные спутники "аналога Starlink"

Иллюстративное фото, НАСА
Иллюстративное фото, НАСА

Российская компания "Бюро 1440" 23 марта вывела на орбиту первые 16 серийных спутников низкоорбитальной группировки связи "Рассвет". Запуск состоялся с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б". Аппараты успешно вышли на опорную орбиту, отделились и были взяты под управление Центра управления полётами компании, говорится в сообщении "Бюро 1440".

"Бюро 1440" (входит в "ИКС холдинг") создаёт российский аналог Starlink для высокоскоростной передачи данных. Проект финансируется в рамках нацпроекта "Экономика данных". На него планируется направить 102 миллиарда рублей из бюджета и 329 миллиардов рублей собственных средств компании, напоминает "Коммерсант".

Предполагается, что к концу 2030 года группировка составит 292 спутника, всего планируется вывести 383 аппарата. Для полноценного глобального покрытия в режиме 24/7 потребуется свыше 250 спутников. Коммерческий запуск сервиса запланирован на 2027 год.

Bloomberg обращает внимание, что Москва стремится создать систему спутниковой связи, "сопоставимую по концепции, хотя пока и не по масштабу" со Starlink Илона Маска.

Starlink официально не работает в России, но российская армия использовала терминалы для запуска беспилотников, применяемых против Украины. Эти устройства попадают в страну через третьи государства.

В конце января министр обороны Украины Михаил Фёдоров обратился к Маску с просьбой ограничить использование системы Россией. Позже российские провоенные блогеры сообщали о массовых отключениях терминалов на фронте.

О планах создания российского аналога Starlink стало известно в декабре 2023 года. Первые три аппарата "Бюро 1440" были запущены летом 2023 года в рамках миссии "Рассвет-1" для орбитальных экспериментов. В 2026 году компания также планирует пилотные проекты в регионах, включая Ненецкий автономный округ.

