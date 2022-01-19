Россия завершила вывод военных из Казахстана

Из Казахстана вылетели последние четыре самолета с российскими военными, которые находились там в рамках миссии ОДКБ. Об этом сообщает ТАСС.

Самолеты вылетели из аэропортов Нур-Султана и Алматы. На них Казахстан покинуло и командование военным контингентом во главе с генерал-полковником, командующим ВДВ России Андреем Сердюковым. По его словам, миссия прошла успешно, а в отношении российских солдат "не было допущено ни одной провокации".

В Минобороны сообщили, что российские военные помогли властям Казахстана взять под контроль аэропорт в Алматы. Они также охраняли расположенное в городе генконсульство России и другие административные объекты.

Вывод российских военных из Казахстана начался 13 января. Их точная численность не разглашалась. Всего в рамках миссии ОДКБ в Казахстан были направлены 2030 солдат и 250 единиц техники из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

Ранее в среду стало известно, что депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана одобрили поправки в законодательство, которые отменят пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.