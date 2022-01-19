Россия завершила вывод военных из Казахстана

Из Казахстана вылетели последние четыре самолета с российскими военными, которые находились там в рамках миссии ОДКБ. Об этом сообщает ТАСС.
Самолеты вылетели из аэропортов Нур-Султана и Алматы. На них Казахстан покинуло и командование военным контингентом во главе с генерал-полковником, командующим ВДВ России Андреем Сердюковым. По его словам, миссия прошла успешно, а в отношении российских солдат "не было допущено ни одной провокации".
В Минобороны сообщили, что российские военные помогли властям Казахстана взять под контроль аэропорт в Алматы. Они также охраняли расположенное в городе генконсульство России и другие административные объекты.
Вывод российских военных из Казахстана начался 13 января. Их точная численность не разглашалась. Всего в рамках миссии ОДКБ в Казахстан были направлены 2030 солдат и 250 единиц техники из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.
Ранее в среду стало известно, что депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана одобрили поправки в законодательство, которые отменят пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.
- Военные стран ОДКБ были направлены в Казахстан 6 января, на четвертый день беспорядков в стране, по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева. Он заявил, что в городах действуют "террористы", и в связи с "внешней агрессией" обратился за военной помощью к странам ОДКБ.
- Протесты начались в Жанаозене из-за повышения цен на топливо. В течение нескольких дней митинги переросли в вооруженные столкновения с силовиками. В результате в Алматы захватили и сожгли мэрию.
- По последним данным, в результате протестов погибло 225 человек. Возбуждено 695 уголовных дел по тяжким и особо тяжким статьям, 695 человек уже арестованы, еще 85 задержаны в качестве подозреваемых. Всего в Казахстане задержано около десяти тысяч человек.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.