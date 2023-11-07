Россия заявила о 17 сбитых и перехваченных дронах над Крымом

Министерство обороны России утверждает, что российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили девять и перехватили восемь беспилотников над Черным морем и аннексированным Крымом. В атаке ведомство обвиняет Киев.

Как ранее сообщил назначенный Россией губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев, над морем у города было сбито пять дронов. По его словам, обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу частного дома в селе Андреевка возле Севастополя, в результате чего возник небольшой пожар. Кроме того, фрагменты уничтоженного дрона были обнаружены в поселке Кача близ Севастополя.

Позже Развозжаев уточнил, что обломки от сбитого беспилотника также упали во дворе одного из частных домов в селе Орловка. "Пострадал мужчина. По информации от медиков, помимо перелома руки у него проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое", –написал чиновник.

В последние месяцы украинские военные начали чаще наносить удары по российским целям в Крыму. Аннексированный Россией полуостров далеко от линии фронта, поэтому удары наносятся, как правило, при помощи беспилотников или, в некоторых случаях, дальнобойных ракет. Наибольший резонанс вызвал удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. В результате украинских ударов также выводились из строя средства ПВО, были поражены склады боеприпасов, повреждения наносились кораблям Черноморского флота.

В субботу, 4 ноября украинские военные атаковали судостроительный завод "Залив" в Керчи. Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов тогда заявил, что силы ПВО сбили ракеты в районе завода, часть обломков упала на территорию одного из сухих доков. Позже Минобороны России подтвердило атаку на предприятие. В ведомстве заявили, что 13 из 15 ракет удалось сбить, в результате попадания ракеты был поврежден один из кораблей. Тяжесть повреждений и название корабля не уточнялось.

Позже стало известно, что серьёзные повреждения получил российский корвет "Аскольд", который может нести до 8 ракет "Калибр".