В РФ могут запретить входящие звонки из-за границы без согласия абонента

Правительство России разработало второй пакет мер, направленных, как утверждается, на защиту граждан страны от телефонного и интернет-мошенничества. Он предусматривает запрет на международные входящие звонки без согласия абонента. Об этом сообщил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

По его словам, в этот пакет вошли около 20 инициатив. Помимо запрета на международные входящие звонки, предлагается обязательно маркировать такие вызовы, а также ввести детские SIM-карты.

"Это позволит уменьшить масштабы мошенничества, ограничив возможность массового выпуска карт, которые часто используются для обналичивания похищенных средств", – цитирует его российское агентство ТАСС.

В декабре 2024 года правительство России запретило совершать звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, ссылаясь на борьбу с мошенниками. В августе 2025 года в России начали блокировать звонки в Telegram и WhatsApp, объяснив это также "противодействием мошенникам".

Позднее в ноябре Роскомнадзор начал полностью блокировать мессенджер WhatsApp. Незадолго до этого советник Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков, чей разговор со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом опубликовало агентство Bloomberg, подтвердил, что использовал в коммуникации с Уиткоффом WhatsApp.

В начале декабря в России заблокировали приложение для видеосвязи FaceTime и мессенджер SnapChat. В Роскомнадзоре блокировку этих двух сервисов объясняют одинаково: они якобы "используются для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан".