Россияне бегут в Грузию от мобилизации – на границу приехал БТР

Федеральная служба безопасности России направила военных к контрольно-пропускному пункту "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Бронетранспортёр будет там на случай, если бегущие от мобилизации россияне захотят прорвать границу и покинуть страну без оформления формальностей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Республике Северная Осетия – Алания.
"Никаких блок-постов выставляться не будет. КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились", – добавили в ФСБ.
В то же время правозащитник Павел Чиков сообщил, что на КПП стали отказывать в выезде из России из-за мобилизации, однако случаи пока единичны.
На границе с Грузией со стороны России образовалась автомобильная пробка длиной более 20 километров – время ожидания в ней составляет около двух суток. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ об открытии перехватывающей парковки для транзитного автотранспорта, чтобы "упорядочить движение и снять напряжение, которое возникло на дорогах республики". Позже он также предложил организовать автобусы для проезда в Грузию, чтобы избежать скопления машин на трассах.
Тем временем бегущие от мобилизации россияне идут до границы пешком, едут на скейтбордах и самокатах, чтобы за плату подсесть к кому-нибудь в машину у КПП – пешком пересечь границу нельзя. Другие выбирают велосипеды: их цена во Владикавказе достигла 25 тысяч рублей, велосипеды собирают прямо на улицах города.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
- После объявления о мобилизации в России тысячи людей решили уехать из страны – авиабилеты из России кратно подорожали, на сухопутных границах образовались многокилометровые пробки. За первые три дня только границу с Грузией пересекло более 4600 автомобилей.
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