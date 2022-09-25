Россия может запретить выезд из страны военнообязанным — прежде всего, мужчинам возрастом, подходящим под мобилизацию. Об этом сообщают издания "Вёрстка", "Медуза", "Сота", "Важные истории" и канал "Ходорковский LIVE" на анонимные источники, в том числе, близкие к Кремлю и ФСБ.

"Важные истории" утверждают, что это может произойти уже в понедельник, 26 сентября. Два источника "Медузы" говорят, что это произойдёт в районе 28 сентября. По данным источника "Вёрстки", запрет коснётся подлежащих призыву мужчин и вступит в силу до 30 сентября. "Ходорковский LIVE" утверждает, что запрет коснётся и военнобязанных женщин (например, врачей).

По словам одно из источников "Вёрстки", власти встревожены потоком уезжающих из страны мужчин. В начале недели план закрытия границ будет обсуждаться президентом с представителями правительства и Думы, тогда будет принято окончательное решение, утверждает он. После принятия запрета военнобязанным придётся получать разрешение на выезд у военкомата, говорит собеседник "Медузы".

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