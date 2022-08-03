Россияне и белорусы смогут сдавать TOEFL онлайн с 4 августа

Компания ETS, которая проводит международный экзамен по английскому языку TOEFL, позволит гражданам России и Беларуси сдавать его в удаленном формате с 4 августа или за пределами их стран, если у них не будет финансовых препятствий для этого. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на представительницу ETS Стефани Винтерс.

В марте после начала российского военного вторжения в Украину ETS приостановила сдачу экзаменов в России и Беларуси. После чего граждане этих стран были вынуждены сдавать экзамены за границей.

В августе в кабинетах пользователей из России появилось предупреждение об "ограничении доступа к продуктам и услугам TOEFL в рамках требований Управления по контролю за иностранными активами Минфина США", а у новых пользователей, указавших в анкете российское гражданство, не получалось зарегистрироваться. О каких именно ограничениях шла речь, не уточнялось.

Представитель ETS пояснила, что в предупреждении речь шла не о гражданстве экзаменуемых, а о невозможности проводить очные тестирования в России из-за ограничений в отношении партнеров компании.