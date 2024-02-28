Россияне не смогут проголосовать в Грузии на выборах президента

На территории Грузии не будут открыты участки для голосования в ходе выборов президента России 17 марта. Об этом корреспонденту Радио Свобода сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.

По словам представителя ЦИК, "решение связано с отсутствием дипломатических отношений между Россией и Грузией", но оно "не относится к компетенции ЦИК" и скорее всего принималось на уровне министерства иностранных дел.

Дипломатические отношения между двумя странами были прерваны по решению президента Михаила Саакашвили в августе 2008 года после российско-грузинского военного конфликта вокруг Южной Осетии – так называемой пятидневной войны.

С тех пор интересы Москвы в Тбилиси представляет "Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси". По информации дипломатической миссии, ближайшие от Грузии избирательные участки будут открыты в Армении при посольстве России в Ереване, в консульстве России в Гюмри, а также в Турции.

После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в Грузию, согласно неофициальным данным, переехали от 60 тысяч до 100 тысяч россиян. Более точные цифры неизвестны, поскольку, согласно грузинскому законодательству, россияне имеют право не регистрироваться в качестве резидентов, а жить в стране со статусом туристов.

И даже несмотря на то, что, судя по кардинальному сокращению суммы денежных переводов из России, многие россияне уже покинули Грузию, в стране постоянно находятся сотни тысяч российских граждан, в том числе туристов. По сообщению Национальной администрации туризма Грузии, в 2023 году страну посетили более миллиона российских граждан а после восстановления прямых авиа-рейсов между двумя государствами число туристов постоянно растёт.

Тем не менее, как заявил в интервью Радио Свобода бывший государственный министр по примирению и гражданскому равноправию, конфликтолог Паата Закареишвили, "нет ничего удивительного в том, что выборы президента России в Грузии в 2024 году не проводятся". Голосование не проводилось в стране ни разу после 2008 года. "Было бы странно, если бы правящая партия "Грузинская мечта" согласилась сейчас с их проведением, с учётом шлейфа обвинений в её пророссийскости со стороны оппозиции", — отметил бывший министр.