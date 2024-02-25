В воскресенье 25 февраля началось досрочное голосование на выборах президента России. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия. Основное голосование должно пройти в три дня, 15–17 марта.

ЦИК опубликовала подборку фотографий первого дня голосования, отметив, что оно проводится в отдалённых поселениях. "Местности действительно труднодоступные: чтобы попасть туда, члены избирательных комиссий используют вертолёты, вездеходы и другой проходимый транспорт", – говорится в сообщении. При этом в нём нет фото голосования в оккупированной Россией части Запорожской области, где оно, согласно сообщению ТАСС, тоже началось 25 февраля.

По закону, досрочное голосование возможно "в труднодоступных или отдалённых местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях". Однако ЦИК ранее приняла решение, что досрочное голосование будет проведено и на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По словам председательницы запорожского избиркома Галины Катющенко, "в связи с условиями СВО [так российские власти называют войну в Украине. – РС]" вся территория региона признана труднодоступной. ТАСС уточняет, что "первыми голосуют жители населенных пунктов возле линии боевого соприкосновения (ЛБС), в том числе и военнослужащие". В Херсонской, Донецкой и Луганской областях голосование начнётся чуть позже.

В сентябре 2023 года на оккупированных территориях тоже проводилось досрочное голосование – на выборах в российские региональные парламенты. По данным ЦИК, тогда досрочно там проголосовали от 26 до 53% всех избирателей – в зависимости от региона.

Ранее ЦИК России опубликовала "особенности" проведения выборов в период военного положения, которое действует на оккупированных территориях. Среди прочего ЦИК разрешила голосовать не по паспорту, аккредитовывать журналистов "в особом порядке", а также перемещать бюллетени и другие документы "в безопасное место" в случае угрозы.

ЦИК оправдала такие меры "необходимостью обеспечить безопасность всем участникам голосования". Некоторые из положений прямо противоречат федеральному закону "О выборах президента России".