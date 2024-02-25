В воскресенье 25 февраля началось досрочное голосование на выборах президента России. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия. Основное голосование должно пройти в три дня, 15–17 марта.
ЦИК опубликовала подборку фотографий первого дня голосования, отметив, что оно проводится в отдалённых поселениях. "Местности действительно труднодоступные: чтобы попасть туда, члены избирательных комиссий используют вертолёты, вездеходы и другой проходимый транспорт", – говорится в сообщении. При этом в нём нет фото голосования в оккупированной Россией части Запорожской области, где оно, согласно сообщению ТАСС, тоже началось 25 февраля.
По закону, досрочное голосование возможно "в труднодоступных или отдалённых местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях". Однако ЦИК ранее приняла решение, что досрочное голосование будет проведено и на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По словам председательницы запорожского избиркома Галины Катющенко, "в связи с условиями СВО [так российские власти называют войну в Украине. – РС]" вся территория региона признана труднодоступной. ТАСС уточняет, что "первыми голосуют жители населенных пунктов возле линии боевого соприкосновения (ЛБС), в том числе и военнослужащие". В Херсонской, Донецкой и Луганской областях голосование начнётся чуть позже.
В сентябре 2023 года на оккупированных территориях тоже проводилось досрочное голосование – на выборах в российские региональные парламенты. По данным ЦИК, тогда досрочно там проголосовали от 26 до 53% всех избирателей – в зависимости от региона.
Ранее ЦИК России опубликовала "особенности" проведения выборов в период военного положения, которое действует на оккупированных территориях. Среди прочего ЦИК разрешила голосовать не по паспорту, аккредитовывать журналистов "в особом порядке", а также перемещать бюллетени и другие документы "в безопасное место" в случае угрозы.
ЦИК оправдала такие меры "необходимостью обеспечить безопасность всем участникам голосования". Некоторые из положений прямо противоречат федеральному закону "О выборах президента России".
- Российские власти объявили об аннексии четырёх регионов Украины осенью 2022 года. При этом там продолжаются боевые действия, ни один из регионов не находится полностью под контролем России. Голосование на территории этих регионов, проведённое в 2023 году, не было признано Украиной и странами Запада как легитимное. Лидеры "Группы семи" (G7), в которую входят крупнейшие страны Запада, в опубликованном накануне заявлении ко второй годовщине российского вторжения в Украину подчеркнули, что не признают легитимность голосования на этих территориях и на выборах президента России в нынешнем году.
- Сами эти выборы независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти регулярно вмешиваются в избирательный процесс, затрудняют доступ к оппозиции, создают преимущества провластным кандидатам, в ряде случаев речь идёт и о прямых фальсификациях.
- В избирательном бюллетене будут только четыре кандидата – действующий президент Владимир Путин и представители думских партий. Противников вторжения в Украину и принципиальных критиков Путина среди них нет.
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