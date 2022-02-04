Россияне обыграли украинцев в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

Сборные России и Украины по мини-футболу сыграли в полуфинале Чемпионата Европы. Матч прошёл в Нидерландах и закончился победой россиян со счётом 3:2. Последний раз россияне играли в финале 2016 году, а выигрывали турнир всего однажды – в 1999 году.

Из-за коронавирусных ограничений перед стартовым свистком игроки сборных не пожали друг другу руки.

Во время матча украинские болельщики начали выкрикивать политические и антироссийские лозунги. Представители УЕФА сделали им предупреждение.

Организаторы чемпионата разводили сборные Украины и России вплоть до полуфинальной стадии. Это связано с напряжёнными отношениями между странами после российской аннексии Крыма в 2014 году и вооружённого конфликта в Донбассе.

В российской Ассоциации мини-футбола высоко оценили игру украинской команды и отметили, что отношения между сборными останутся "нормальными и спортивными". Украинская ассоциация футбола подчеркнула, что болельщики создали на трибунах "фантастическую атмосферу", а команда дала бой "принципиальному сопернику".

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