В Пекине в условиях пандемии открывается Олимпиада-2022

В Пекине сегодня открываются зимние Олимпийские игры 2022 года. Столица Китая стала первым городом в истории, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры. И сделает это с рекордно короткой разницей в 14 лет.

Из-за массовых нарушений китайскими властями прав человека США, а вслед за ними и ряд других стран объявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Бойкот не затронет спортсменов. Он означает лишь отказ правительственных чиновников из этих стран посещать Игры.

А вот президент России Владимир Путин в понедельник в Пекин и будет присутствовать на церемонии открытия Игр, хотя официально сборная России до них не допущена из-за допинговых нарушений. Россияне выступают в качестве "нейтральных спортсменов" под флагом Олимпийского комитета России.

Формально и Путин посещает Олимпиаду не по приглашению Международного Олимпийского комитета, а по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Ожидается, что два лидера проведут политические переговоры. Это первая личная встреча китайского лидера с руководителем зарубежной страны с начала пандемии 2 года назад.

Кроме Владимира Путина, в Пекин приедут лидеры около двадцати стран, среди них - главы Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркмении, Египта, Польши, Сербии, Аргентины, король Камбоджи, наследные принцы Саудовской Аравии и Абу-Даби, великий герцог Люксембурга, князь Монако.

Из-за пандемии все мероприятия зимних Олимпийских игр будут проходить в так называемом пузыре, исключающем контакты олимпийцев с местными жителями. На территории пузыря находятся аэропорт, все спортивные объекты, пресс-центры и олимпийские деревни.

С 23 января, когда начали прибывать первые участники Игр, было зафиксировано около 300 случаев заражения коронавирусом, из них более 100 среди спортсменов и представителей команд. Но госпитализация никому не потребовалась.



Трибуны на соревнованиях будут заполнены только на 30 процентов. Болельщиков-иностранцев на игры не пустят. Власти Китая отказались от открытой продажи билетов на Игры. Их распределят среди определенных групп людей - например, представителей спонсоров Олимпиады.



Зимние Олимпийские игры в Пекине официально пройдут с 4 по 20 февраля, на них будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах по семи видам спорта.

От России в Олимпиаде примут участие 212 спортсменов. Из-за санкций WADA они выступят под флагом Олимпийского комитета России, а во время награждения будет звучать не гимн страны, а фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.



Это вторая подряд зимняя Олимпиада, на которой не будет звучать гимн России и в честь медалистов не будут поднимать флаг страны.

Олимпиада в Пекине станет первой в истории, почти целиком полагающейся на искусственный снег, поскольку естественного снега в регионе очень мало. По официальным данным, бюджет Олимпиады-2022 составляет около 4 миллиардов долларов. Однако, как подсчитал РБК, на деле траты на подготовку Игр превысили официальный бюджет примерно в десять раз, сделав их одними из самых дорогих в истории вслед за Сочи-2014 и Пекином-2008.