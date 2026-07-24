"Залить полный бак в Казахстане". Россияне переходят на иностранный бензин

Жители российских приграничных регионов все чаще заправляются иностранным бензином. В Забайкальске, Борзе и Даурии продают топливо, импортированное из Китая, а автомобилисты из Самарской, Саратовской и Оренбургской областей сами едут за ним в Казахстан, где полный бак обходится на 35–40% дешевле. К 20 июля бензин в России подорожал на 18% с начала года, а в ряде регионов сохраняются перебои и ограничения: в Забайкалье на АЗС отпускают не более 15-20 литров на машину.

"Китайцы быстро сориентировались"

С 3 июля бензовозам, доставляющим топливо из Китая через МАПП "Забайкальск", предоставили приоритет. Краевые власти утверждали, что это не помешает движению остальных грузовиков. Губернатор Александр Осипов объявил о введении "зеленого коридора" для бензовозов, доставляющих топливо из Китая, заверив, что приоритет для импорта не помешает остальным грузоперевозчикам.

Однако дальнобойщики говорят, что остальным фурам приходится ждать проезда по четыре-пять суток. Из-за простоев некоторые перевозчики вовсе отказываются от рейсов. Поездки в Китай на личных автомобилях, прекращенные во время пандемии, к июлю 2026 года так и не возобновили.

– Ну какой "зеленый коридор" для бензовозов? Они просто сделали "красный коридор" для всех остальных – для нас, работяг. На выезде китайцы шмонают, на въезде – "наши". Лишнего литра не провезешь, какая тут торговля, – говорит дальнобойщик из Сибири Иван (мы не называем фамилии наших собеседников по соображениям безопасности). – Я простоял в очереди пять суток: вместо недели поездка заняла двенадцать дней. Почти треть заработка в итоге "проел". И это еще хорошо, что заказчик покроет часть расходов. Но кто заплатит в конечном счете? Покупатель. Шеф уже сказал, что поднимет цены на 25%. А один тут водитель стоял в очереди со скоропортящимися экзотическими фруктами и, вообще чуть не поседел. Ему еще до Москвы ехать. Там не то что неделя – каждый день на счету.

Жители Забайкальска подтверждают: проезд для любых легковых автомобилей через крупнейший погранпереход с Китаем полностью перекрыт.

– Когда поездки через границу на личных автомобилях возобновят, власти до сих пор не сообщили! – возмущается Валерий. – Так что ездить в Китай могут только грузовики. Их владельцы, говорят, пытались заработать, заправляя легковые машины китайским бензином. Может, собирались грузить их на платформы, не знаю. Но в таком формате бизнес у них не пошел.

Федеральные и региональные власти заявляют о постепенной стабилизации ситуации, однако во многих регионах сохраняются дефицит бензина, очереди на АЗС и высокие цены.



Нехватка топлива срывает и государственные закупки. В Новосибирской и Иркутской областях, Красноярском крае, на Чукотке и в ЯНАО часть тендеров не состоялась из-за отсутствия поставщиков. Речь идет в том числе о топливе для дорожных служб, больниц и автомобилей скорой помощи.

На фоне топливного кризиса в чатах забайкальских городов в июле появились десятки объявлений о заправке автомобилей в Китае. Местные предприниматели предлагают перегнать авто в КНР на грузовике, заправить его там на ближайшей заправке и отправить обратно. Стоимость топлива в объявлениях варьируется от 66 рублей за литр дизеля (при оплате в юанях) до 97 рублей за литр бензина АИ-95. Также авторы таких объявлений обещают заправить канистры объемом до 10 литров, хотя предупреждают, что провезти канистры через таможню удастся не всегда.

– Цены они, видимо, задрали. А может быть, из-за запрета на проезд легковых машин бизнес у них просто не пошел, – говорит житель Забайкальска Валерий. – Из Читы люди, наверное, еще согласились бы платить по 120 рублей за литр 95-го, но до нее отсюда больше 400 километров. Везти туда бензин невыгодно – на дорогу уйдет больше топлива. А у жителей Забайкальска, Даурии и Краснокаменска таких денег нет. Мы и сами могли бы ездить заправляться в Китай. Но наши же власти запретили пересекать границу на легковых машинах. Зато китайцы быстро сориентировались. Так что это действительно так: бензиновая держава заправляется китайским топливом. Они нас спасли, когда у страны-бензоколонки закончился бензин.

Собеседники Сибирь.Реалий из приграничного Забайкальска, откуда поезд до Маньчжурии идет около 25 минут, говорят, что ситуацию с топливом в регионе удалось временно облегчить только после начала поставок из Китая, но и сейчас бензин есть не везде.

– Чите сразу повезло, а у нас заправки до сих пор полупустые. Во-первых, бензин еще надо найти. Во-вторых, он дороже. Когда в Чите цена опустилась примерно до 100 рублей за литр АИ-95, у нас продавали по 160. Не хотите?! – возмущается жительница Забайкальска Рената. – Но даже если в Чите стало получше, губернатор сам говорил, что привезенного топлива хватит меньше чем на месяц. Получается, в августе все начнется снова? Поэтому люди и стараются запастись.

Власти не раскрывают объемы китайского топлива, поступающего в Забайкалье. При этом Китай в июле разрешил нефтеперерабатывающим компаниям увеличить экспорт: до конца месяца на внешние рынки планировалось поставить около 3 млн тонн бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Как писал "МК" со ссылкой на NetEase, часть этого объема может быть направлена в Россию, однако конкретных данных о маршрутах и размерах возможных поставок издание не привело. NetEase обращает внимание, что Китай остается крупнейшим мировым импортером энергоресурсов и ежегодно закупает значительные объемы нефти и газа. На этом фоне разрешение на дополнительный экспорт выглядит нетипичным для страны, которая обычно стремится сохранять крупные стратегические запасы и избегать рисков при нестабильных поставках с Ближнего Востока.

21 июля губернатор Александр Осипов сообщил в своем телеграм-канале, что власти договорились о поставке 8,5 тысячи тонн топлива в районы края и для сельхозпроизводителей, не уточняя, кто именно будет поставщиком. Еще 17 тысяч тонн дизеля предназначены для агропромышленного комплекса и горнодобывающих предприятий.

По словам жителей Забайкальска, даже после прекращения проезда через границу на легковых автомобилях люди находят способы привезти топливо из Китая.

– У моей подруги мать недавно вернулась из Маньчжурии. На поезде, конечно, потому что легковые машины уже не пропускали. Там всего 25 минут в купе. И эта больная пенсионерка притащила с собой пластиковую канистру на 15 литров, – рассказывает Рената. – Ее зять встречал и сам чуть не расплакался. До чего людей довели!

Забайкальский край оказался одним из наиболее пострадавших от топливного кризиса регионов России. 25 июня власти ввели режим повышенной готовности и ограничили продажу бензина частным покупателям: первоначально до 15, а затем до 20 литров на автомобиль. Заправлять топливо в канистры запретили. У АЗС выстраивались многокилометровые очереди: на спутниковом снимке одной из заправок возле поселка Атамановка специалисты BBC Verify насчитали не менее 635 автомобилей.

1 июля краевое правительство назвало ситуацию с топливом "крайне напряженной". Губернатор Александр Осипов признал, что люди ждут бензина сутками, и пообещал организовать электронные очереди, привлекать полицию для поддержания порядка, а также доставлять ожидающим воду и горячее питание. К этому времени на заправках уже начались конфликты и драки.

Забайкалье было далеко не единственным регионом, столкнувшимся с нехваткой топлива. К началу июля ограничения на его продажу в той или иной форме действовали во множестве российских регионов: водителям устанавливали лимиты, а бензин и дизель запрещали отпускать в канистры. Кризис разразился после серии украинских атак на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы, которые привели к остановке или сокращению производства. Ситуацию усугубили высокий летний спрос и сложности с доставкой топлива.

Россия начала закупать бензин за рубежом после того, как атаки украинских беспилотников вывели из строя около 40% нефтеперерабатывающих мощностей страны, пишет Financial Times. Казахстан согласился поставить в июле и августе около 50 тысяч тонн бензина, хотя к 22 июля в страну поступило лишь около пяти тысяч тонн. К концу июля в Белое море должна прибыть партия из 42 тысяч тонн бензина с индийского НПЗ в Вадинаре. Завод почти полностью работает на российской нефти, а 49% его акций принадлежит "Роснефти": таким образом, российское сырье после переработки возвращается в страну уже в виде импортного топлива.



Между тем власти впервые рассчитали, сколько государство будет доплачивать за ввоз бензина из-за рубежа. С учетом цены топлива в Индии и его доставки тонна импортного бензина обойдется примерно в 112,6 тысячи рублей (около 85 рублей за литр). Чтобы компенсировать импортерам высокие расходы, бюджет может выплачивать им более 50 тысяч рублей за тонну – в 3,6 раза больше, чем получают российские нефтяные компании за поставки бензина на внутренний рынок. По данным "Коммерсанта", до стабилизации рынка России может потребоваться около 500 тысяч тонн импортного бензина.



Одновременно Россия резко увеличила закупки бензина в Беларуси. По данным Центра ценовых индексов, в июне республика поставила 184 тысячи тонн – втрое больше, чем месяцем ранее. Импорт, изменение логистики и смягчение требований к качеству топлива помогли сократить очереди и отменить часть ограничений, однако независимые АЗС в ряде регионов по-прежнему продавали бензин по резко завышенным ценам.

"Почти даром"

Поездки за бензином в Казахстан жители приграничных районов Самарской, Саратовской и Оренбургской областей в июле стали называть "бензиновым туризмом". Водители из Большой Черниговки Самарской области подсчитали, что заправка в Уральске, расположенном примерно в 116 километрах по трассе, обходится им на 35–40% дешевле, чем дома.

– Такая разница была и до кризиса, но не настолько большая. Раньше мы заливали полный бак и брали пару канистр, когда возвращались с отдыха в Казахстане. Теперь специально едем эти сто километров до Уральска, чтобы заправиться и прихватить еще пару емкостей. В последнее время канистры стали проверять особенно тщательно, но люди все равно находят способы – устанавливают дополнительные баки. Даже просто залить полный бак в Казахстане выгодно, – говорит Сергей из Большой Черниговки. – У нас АИ-95 дешевле 74 рублей за литр не найдешь. На "Роснефти" цены ниже, но там огромные очереди. А в Уральске литр 95-го, даже после небольшого подорожания из-за российского ажиотажа, стоит около 300 тенге – это 45–47 рублей.

Вывоз бензина и дизельного топлива из Казахстана разрешен только в штатном баке автомобиля. На фоне участившихся попыток провезти горючее в канистрах и дополнительных баках казахстанские власти усилили контроль у границы. 9 июля МВД сообщило, что в приграничных районах работают 59 полицейских постов. Машины осматривают на предмет незаконно установленных баков, а мобильные группы круглосуточно проверяют автоцистерны и бензовозы на приграничных трассах.

Еще 4 июля вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов сообщил, что всего за двое суток пограничники пресекли 61 попытку вывезти из страны более трех тонн топлива в канистрах и дополнительных баках.

"Пожарная безопасность"

На фоне дефицита топлива власти нескольких регионов начали проверять частные запасы бензина и пресекать его нелегальную перепродажу. В Псковской области рейды прошли в частных домовладениях и гаражных кооперативах. Губернатор Михаил Ведерников объявил, что на жителей, хранивших в гаражах большие объемы бензина, составили административные протоколы по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Она предусматривает для граждан штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

О владельцах запасов топлива полицейским сообщил и сам Ведерников. По словам губернатора, жители публиковали в социальных сетях фотографии канистр с бензином, а он передал скриншоты этих публикаций в МВД. При этом чиновник признал, что проблемы с топливом в области сохраняются.

"Сложности остаются в южных районах области, где есть только заправка "Сургутнефтегаз" и отсутствует бензин АИ-95", – написал Ведерников в канале приложения МАХ.

В Иркутской области полиция тем временем проводит "мероприятия по пресечению спекулятивной перепродажи топлива". В конце июня правоохранители задержали нескольких жителей, продававших бензин без оформления предпринимательской деятельности. В одном случае литр предлагали за 300 рублей, в другом – за 250. На продавцов составили административные протоколы.

Согласно данным Росстата, производство нефтепродуктов в России в июне снизилось на 21,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года. В мае годовое снижение оценивалось на уровне 13,5%. Росстат также сообщал, что за последнюю неделю цены на бензин в стране выросли на 1,7%. На прошлой неделе этот показатель составлял 2,3%.



