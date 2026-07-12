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Общество.Сибирь

"Мы тут поубиваем друг друга". Очереди, заметные из космоса, и драки на российских АЗС

Иркутск, очередь за бензином, скриншот из видео губернатора Игоря Кобзева
Иркутск, очередь за бензином, скриншот из видео губернатора Игоря Кобзева

В Новосибирске полиция увезла в отделение как минимум восемь человек, возмутившихся тем, что автомобиль, который очевидцы связывают с городской администрацией, заправили без очереди. По словам задержанных, они несколько часов ждали бензина, когда машина с тонированными стеклами объехала очередь и остановилась у колонки. Сотрудники АЗС вызвали полицию, однако задержали не водителя автомобиля, а наиболее активно протестовавших посетителей заправки.

Жители Сибири, Поволжья и Подмосковья сообщают о многочасовых очередях и пустеющих АЗС. Дефицит топлива сопровождается все более острыми конфликтами: водители пытаются проехать к колонкам без очереди, используют чужие документы, дающие право на льготное обслуживание, а с автомобилей на стоянках сливают бензин, иногда повреждая топливные баки и другие детали машин.

"Апокалипсис какой-то. Все борются за выживание, скоро убивать начнут за литр бензина", – так описывает ситуацию один из наших собеседников, житель Иркутской области.

"Народ ох**л от наглости чинуш"

– Люди несколько часов простояли в очереди за бензином на АЗС на улице Петрова. Потом туда подъехала машина с тонированными стеклами и номерами, которые очевидцы приняли за административные, с буквами ООО. Она сдала назад и встала у колонки перед всей очередью. Водитель вышел и начал заправляться, не обращая внимания на крики, – рассказывает адвокат Сергей (имена собеседников изменены из соображений безопасности). – Его никто не бил. Люди окружили автомобиль и требовали, чтобы водитель встал в конец очереди. Просили слить налитый без очереди бензин.

Novosibirsk, the queue at the gas station, a screenshot of the post in the Threads
Novosibirsk, the queue at the gas station, a screenshot of the post in the Threads

По словам Сергея, сотрудники АЗС вызвали полицию. Прибывшие полицейские задержали около десяти человек из очереди.

– Я знаю имена восьмерых, но не исключаю, что задержанных было больше, – говорит адвокат. – Всех позднее отпустили без составления протоколов. У задержанных сложилось впечатление, что их хотели напугать и увезти подальше от машины, чтобы они не смогли ее сфотографировать и установить личность водителя. Они также утверждают, что полицейские потребовали удалить сделанные на телефоны записи, пригрозив преследованием.

Сергей считает, что участники конфликта не совершали действий, за которые их следовало доставлять в отделение:

– Люди, конечно, сейчас на взводе, но они никого не били и ничего не ломали. При этом водитель демонстративно проигнорировал очередь. Мы и раньше не сомневались, что МВД на стороне кого угодно, только не рядовых граждан, но здесь это проявилось особенно наглядно.

Когда задержанные вернулись на заправку, бензина там уже не было.

В других регионах полиция также приезжает на вызовы сотрудников АЗС, однако там претензии силовиков были обращены уже к тем, кто пытался прорваться к колонкам без очереди или устраивал конфликты. Один из таких случаев произошел 5 июля в поселке Усть-Ордынский Иркутской области.

– Мы стояли в очереди уже пять часов, когда один пьяный хрен приехал за рулем Audi Q7 и попытался влезть вперед всех. Ему перекрыли дорогу. Народ просто ох..л от такой наглости. Моя соседка по очереди стала снимать его на телефон, а он – с гербом России на груди и в триколоре – начал ей угрожать: "Я тебе сейчас телефон сломаю!" Потом пошел на нее. Мы ее отбили, – рассказывает житель соседнего села Баяндай Баир.

По словам Баира, сотрудники АЗС вызвали полицию. Водитель сначала уехал, однако вскоре вернулся вместе с приятелем.

– Полицейский уже пистолетом ему перед лицом угрожал, чтобы тот уехал. Но он вернулся. От людей отстал только потому, что заправка к тому времени уже опустела. Многие ехали на Байкал с детьми и провели в очереди больше 12 часов, потому что по трассе из Иркутска заправки были пустыми. Еще и попали на шоу с дракой и пистолетами. Нам повезло: мы успели взять 15 литров. Немного отлили машине с маленькими детьми, чтобы они хотя бы доехали до ближайшей гостиницы. Уже через три машины после нас бензин закончился. Все остальные остались ждать бензовоз.

Суд по делу Владимира Ботоева, осужденного за оскорбление полицейского
Суд по делу Владимира Ботоева, осужденного за оскорбление полицейского

Пресс-служба МВД рапортует, что 36-летнего ранее судимого Владимира Ботоева задержали на следующее утро. Полиция выложила видео, на котором тот извиняется перед полицейскими и жителями поселка за свое поведение. На него завели уголовные дела по статьям об "угрозе применения насилия в отношении представителя власти" и "публичном оскорблении представителя власти". Суд заключил его под стражу до 5 сентября.

"Очередь длиной четыре километра у нас считается небольшой"

В Забайкалье вот уже более двух недель из-за нехватки бензина действует режим повышенной готовности. В сутки на одной АЗС вам зальют не более 15 литров топлива.

– Очередь длиной четыре километра у нас считается небольшой. Люди стоят сутками – не одни сутки, а дольше, – говорит жительница Читы Ирина. – И это еще если есть где стоять: многие заправки с июня закрыты. Осипов обещает исправить ситуацию через 50 дней. Это почти два месяца. Мы тут поубиваем друг друга.

76-летний отец Ирины простоял в читинской очереди 76 часов – почти трое суток без сна. По ее словам, стоит хоть на секунду расслабиться или не прижаться к бамперу впереди идущей машины, как в образовавшейся промежуток тут же кто-то вклинивается.

– У людей сдавали нервы, от криков переходили к дракам. Чиновники уже боятся туда соваться и заправляются прямо из бензовозов. А менты и военные, которым разрешили заправляться без очереди, по-прежнему едут вперед всех. На них кричат, но бить пока боятся. На заправках поставили наряды полиции и скорой помощи: в каждой очереди кто-нибудь теряет сознание – от обезвоживания или из-за проблем с сердцем. У матери моей подруги на АЗС в Верх-Чите случился инсульт, ее еле спасли.

Ирина говорит, что скоро дойдет до того, что люди начнут как минимум требовать у людей в погонах, которые пытаются заправиться вне очереди, служебное удостоверение.

В начале июля в забайкальском Краснокаменске поймали 21-летнего местного жителя, который купил форму сотрудника МВД в интернете и заправился без очереди. Пресс-служба полиции объявила позднее, что "преступление выявили по видеокамерам АЗС". На нарушителя составили протокол по административной статье о "незаконном ношении форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков отличия сотрудника органов внутренних дел". Ему грозит штраф и конфискация формы.

– Идея, конечно, прекрасная – форма стоит тысяч пять. Если заправиться ему удалось раза два и без очереди, значит, окупилось. У нас место в очереди продают за 7-10 тысяч! Это даже смешно и вроде не так трешово, как девушка, которая взяла сына подруги, инвалида, чтобы пролезть без очереди, – говорит Ирина. – Самое дорогое место – в самом начале очереди. Просто в середину встать – тысяч 5! Это на "Роснефти". Просто остальные уже не работают, пустые. Промышляют этим таксисты – они ведь работать не могут: везти с учетом всех расходов и трат они могут только по бешенным ценам, а денег у нас нет. Придумали вот так зарабатывать.

По словам Ирины, к концу июня заправки "Корс" и БРК перестали продавать бензин организациям, а в начале июля – и частным покупателям. На АЗС сетей "Нефтемаркет", "Масма" и "ЭталонПлюс" остался только дизель – бензина в продаже нет.

На отсутствие топлива жалуются жители Читы, Краснокаменска, Забайкальска, Нерчинска и сел Забайкальского края. В начале июля в соцсетях распространились кадры из поселка Атамановка, где у АЗС выстроилась очередь из сотен автомобилей. Она попала даже на спутниковый снимок Airbus, сделанный утром 3 июля, сообщил эксперт BBC Verify по спутниковым данным Пол Браун.

На совместном заседании с властями соседней Иркутской области губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что в регионе могут ввести продажу топлива по QR-кодам. По его словам, это позволит "исключить хаос, обеспечить регулярность и получить всем равные права".

В эфире ГТРК "Чита" Осипов признал, что одной из главных причин топливного кризиса стали успешные удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, назвав их "ударами врагов". Впрочем, затем губернатор связал нынешний дефицит и с пандемией коронавируса 2020 года, которая, по его словам, "остановила перевозки и авиаперелеты".

Еще одной причиной Осипов назвал начало войны в 2022 году. Оно, как утверждает губернатор, отодвинуло совместные с "Роснефтью" планы по расширению сети АЗС в Забайкалье до 80 станций.

– Произошло то, что произошло, и эти планы отодвинулись, – заявил Осипов.

По словам губернатора, в край направили 19 тысяч тонн топлива. Этого объема, по его подсчетам, должно хватить примерно на 20 дней. При этом доставка может занять до 50 дней.

– Это уже останавливает жизнь в крае. Очень опасно, что люди на взводе. Но одними словами нас не успокоить. Мы на взводе по реальным причинам: урожай не собрать, мясо и молоко с ферм не вывезти, – объясняет владелица одной из молочных ферм Краснокаменска Светлана, имя которой изменено. – А чиновники и военные, которые забирают топливо вне очереди, еще до того, как оно поступает на АЗС, доводят народ до греха.

Конфликты из-за распределения топлива происходят и в других регионах. На прошлой неделе жители Новороссийска окружили бензовоз возле АЗС после того, как им отказались продавать привезенное топливо. По словам горожан, бензин предназначался только для чиновников, силовиков и экстренных служб, тогда как остальные уже несколько дней стояли в очередях.

"Это несправедливо, конечно. Для спецтехники топливо привезли, а люди уже неделю не могут здесь заправиться. Застряли те, кому нужно уехать из города, в том числе приезжие. В общем, коллапс полный", – комментирует автор одного из опубликованных в соцсетях видео.

"Дефицит возник по понятным причинам"

Похожие жалобы поступают и из других регионов. Пока рядовые граждане часами ждут своей очереди, на отдельных АЗС топливо в приоритетном порядке отпускают экстренным службам, государственным учреждениям и чиновникам.

В Саратове одна из заправок, по словам очевидцев, обслуживает машины МЧС, скорой помощи и полиции, а также служебный транспорт государственных организаций. Местные жители утверждают, что при них бензин получили сотрудник районной администрации, водители МФЦ и "Почты России". Один из посетителей, подъехав к колонке, назвал сотруднику АЗС пароль "Правительство".

На заправке принадлежащей "Газпрому" сети в Волгограде бензин продают только по топливным картам. Сотрудница АЗС объяснила посетителям, что такими картами пользуются городские администрации, больницы и полиция.

В Краснодаре на АЗС на улице Захарова водителям сообщили, что бензин отпускают только государственным служащим при предъявлении удостоверения.

Об особом порядке обслуживания рассказывают и автомобилисты, проезжавшие по трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом. По их словам, на одной из заправок экстренные службы и чиновников пропускают к колонкам в первую очередь.

Приоритет для скорой помощи, полиции и других экстренных служб водители, как правило, не оспаривают. Недовольство вызывает то, что одновременно с ними без очереди заправляются сотрудники администраций и других государственных учреждений, тогда как остальные автомобилисты вынуждены часами ждать бензина и рискуют не получить его вовсе.

Между тем ситуация с бензином в России официально перешла из разряда "временных логистических трудностей" в признанный государством кризис. Изменилась и сама риторика властей: если ранее профильные ведомства обвиняли автомобилистов в создании паники и "ажиотажного спроса", то теперь истинную причину власти озвучили устами вице-премьера Александра Новака.

10 июля он впервые публично признал дефицит топлива на внутреннем рынке и напрямую связал его с ударами украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре: "Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит возник по понятным причинам – из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [БПЛА]".

Ограничения, а также полные или частичные меры контроля за продажей топлива затронули около 80 регионов России. Самая тяжелая обстановка фиксируется за Уралом (Забайкалье, Иркутская область), в Поволжье и в Подмосковье. В Забайкалье автомобилистам отпускают не более 15 литров бензина, в Краснодарском крае, Москве и Подмосковье – преимущественно 20–30 литров. В нескольких регионах топливо продают по четным и нечетным автомобильным номерам, вводят учет по свидетельствам о регистрации машин или готовятся использовать QR-коды. В аннексированном Россией Крыму часть бензина по-прежнему предназначена только для спецслужб, хотя на отдельных АЗС возобновили свободную продажу некоторых марок топлива.

По расчетам Reuters, после остановки ряда крупных НПЗ российское производство бензина обеспечивает лишь около 65% сезонного спроса. Суточная нехватка достигла 40–45 тысяч тонн – примерно 35% от летнего потребления, которое оценивается в 115–120 тысяч тонн в день. Еще в июне дефицит составлял около 25%. Среди остановивших производство предприятий источники агентства называют Нижегородский НПЗ "Норси", Омский и Саратовский заводы. Омский НПЗ и "Норси" были двумя крупнейшими производителями бензина в России.

Проблема усугубляется тем, что удары продолжаются. За последние недели атакованы Омский, Московский, Ярославский, Саратовский, Куйбышевский НПЗ, "Норси", "Танеко", предприятия в Уфе и другие объекты нефтепереработки. 12 июля власти Самарской области сообщили о новом ударе по промышленному объекту; российские СМИ назвали его целью Сызранский НПЗ, который уже неоднократно останавливался после атак.

Сокращение производства сопровождается резким ростом цен. По данным Росстата, в июне бензин подорожал сразу на 6,88% по сравнению с маем и почти на 20% по сравнению с июнем прошлого года. АИ-92 за месяц вырос в цене на 7,3%, АИ-95 – на 6,7%. За неделю с 30 июня по 6 июля бензин подорожал еще на 2,11%, а рост цен с начала года достиг 13,93% – примерно втрое больше официальной инфляции за тот же период. Изменение цен Росстат зафиксировал в 82 регионах страны.

Чтобы высвободить дополнительные объемы для внутреннего рынка, правительство еще в апреле запретило экспорт бензина до 31 июля. 10 июля Новак объявил и о полном запрете вывоза дизельного топлива; экспорт авиакеросина ограничен до конца ноября. Власти также разрешили выпуск для внутреннего рынка бензина более низкого экологического класса, начали использовать накопленные запасы и увеличивать импорт.

Поставки бензина и дизеля из Беларуси в июне достигли рекордного уровня – в Россию ежедневно ввозят до шести тысяч тонн бензина. Кроме того, начались морские поставки нефтепродуктов из Индии. Но объем белорусского импорта пока несопоставим с оцениваемой суточной нехваткой в 40–45 тысяч тонн.

Источники Reuters допускают, что ситуация может улучшиться во второй половине июля, когда часть НПЗ вернется из ремонта, а импортные поставки увеличатся. Однако этот прогноз основан на условии, что новых повреждений нефтеперерабатывающих заводов не будет. Продолжающиеся атаки, в том числе новый удар по Сызранскому НПЗ 12 июля, делают сроки стабилизации неопределенными.

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