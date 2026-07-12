"Мы тут поубиваем друг друга". Очереди, заметные из космоса, и драки на российских АЗС

В Новосибирске полиция увезла в отделение как минимум восемь человек, возмутившихся тем, что автомобиль, который очевидцы связывают с городской администрацией, заправили без очереди. По словам задержанных, они несколько часов ждали бензина, когда машина с тонированными стеклами объехала очередь и остановилась у колонки. Сотрудники АЗС вызвали полицию, однако задержали не водителя автомобиля, а наиболее активно протестовавших посетителей заправки.

Жители Сибири, Поволжья и Подмосковья сообщают о многочасовых очередях и пустеющих АЗС. Дефицит топлива сопровождается все более острыми конфликтами: водители пытаются проехать к колонкам без очереди, используют чужие документы, дающие право на льготное обслуживание, а с автомобилей на стоянках сливают бензин, иногда повреждая топливные баки и другие детали машин.

"Апокалипсис какой-то. Все борются за выживание, скоро убивать начнут за литр бензина", – так описывает ситуацию один из наших собеседников, житель Иркутской области.

"Народ ох**л от наглости чинуш"

– Люди несколько часов простояли в очереди за бензином на АЗС на улице Петрова. Потом туда подъехала машина с тонированными стеклами и номерами, которые очевидцы приняли за административные, с буквами ООО. Она сдала назад и встала у колонки перед всей очередью. Водитель вышел и начал заправляться, не обращая внимания на крики, – рассказывает адвокат Сергей (имена собеседников изменены из соображений безопасности). – Его никто не бил. Люди окружили автомобиль и требовали, чтобы водитель встал в конец очереди. Просили слить налитый без очереди бензин.

По словам Сергея, сотрудники АЗС вызвали полицию. Прибывшие полицейские задержали около десяти человек из очереди.

– Я знаю имена восьмерых, но не исключаю, что задержанных было больше, – говорит адвокат. – Всех позднее отпустили без составления протоколов. У задержанных сложилось впечатление, что их хотели напугать и увезти подальше от машины, чтобы они не смогли ее сфотографировать и установить личность водителя. Они также утверждают, что полицейские потребовали удалить сделанные на телефоны записи, пригрозив преследованием.

Сергей считает, что участники конфликта не совершали действий, за которые их следовало доставлять в отделение:

– Люди, конечно, сейчас на взводе, но они никого не били и ничего не ломали. При этом водитель демонстративно проигнорировал очередь. Мы и раньше не сомневались, что МВД на стороне кого угодно, только не рядовых граждан, но здесь это проявилось особенно наглядно.

Когда задержанные вернулись на заправку, бензина там уже не было.

В других регионах полиция также приезжает на вызовы сотрудников АЗС, однако там претензии силовиков были обращены уже к тем, кто пытался прорваться к колонкам без очереди или устраивал конфликты. Один из таких случаев произошел 5 июля в поселке Усть-Ордынский Иркутской области.

– Мы стояли в очереди уже пять часов, когда один пьяный хрен приехал за рулем Audi Q7 и попытался влезть вперед всех. Ему перекрыли дорогу. Народ просто ох..л от такой наглости. Моя соседка по очереди стала снимать его на телефон, а он – с гербом России на груди и в триколоре – начал ей угрожать: "Я тебе сейчас телефон сломаю!" Потом пошел на нее. Мы ее отбили, – рассказывает житель соседнего села Баяндай Баир.

По словам Баира, сотрудники АЗС вызвали полицию. Водитель сначала уехал, однако вскоре вернулся вместе с приятелем.

– Полицейский уже пистолетом ему перед лицом угрожал, чтобы тот уехал. Но он вернулся. От людей отстал только потому, что заправка к тому времени уже опустела. Многие ехали на Байкал с детьми и провели в очереди больше 12 часов, потому что по трассе из Иркутска заправки были пустыми. Еще и попали на шоу с дракой и пистолетами. Нам повезло: мы успели взять 15 литров. Немного отлили машине с маленькими детьми, чтобы они хотя бы доехали до ближайшей гостиницы. Уже через три машины после нас бензин закончился. Все остальные остались ждать бензовоз.

Пресс-служба МВД рапортует, что 36-летнего ранее судимого Владимира Ботоева задержали на следующее утро. Полиция выложила видео, на котором тот извиняется перед полицейскими и жителями поселка за свое поведение. На него завели уголовные дела по статьям об "угрозе применения насилия в отношении представителя власти" и "публичном оскорблении представителя власти". Суд заключил его под стражу до 5 сентября.

"Очередь длиной четыре километра у нас считается небольшой"

В Забайкалье вот уже более двух недель из-за нехватки бензина действует режим повышенной готовности. В сутки на одной АЗС вам зальют не более 15 литров топлива.

– Очередь длиной четыре километра у нас считается небольшой. Люди стоят сутками – не одни сутки, а дольше, – говорит жительница Читы Ирина. – И это еще если есть где стоять: многие заправки с июня закрыты. Осипов обещает исправить ситуацию через 50 дней. Это почти два месяца. Мы тут поубиваем друг друга.

76-летний отец Ирины простоял в читинской очереди 76 часов – почти трое суток без сна. По ее словам, стоит хоть на секунду расслабиться или не прижаться к бамперу впереди идущей машины, как в образовавшейся промежуток тут же кто-то вклинивается.

– У людей сдавали нервы, от криков переходили к дракам. Чиновники уже боятся туда соваться и заправляются прямо из бензовозов. А менты и военные, которым разрешили заправляться без очереди, по-прежнему едут вперед всех. На них кричат, но бить пока боятся. На заправках поставили наряды полиции и скорой помощи: в каждой очереди кто-нибудь теряет сознание – от обезвоживания или из-за проблем с сердцем. У матери моей подруги на АЗС в Верх-Чите случился инсульт, ее еле спасли.

Ирина говорит, что скоро дойдет до того, что люди начнут как минимум требовать у людей в погонах, которые пытаются заправиться вне очереди, служебное удостоверение.

В начале июля в забайкальском Краснокаменске поймали 21-летнего местного жителя, который купил форму сотрудника МВД в интернете и заправился без очереди. Пресс-служба полиции объявила позднее, что "преступление выявили по видеокамерам АЗС". На нарушителя составили протокол по административной статье о "незаконном ношении форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков отличия сотрудника органов внутренних дел". Ему грозит штраф и конфискация формы.

– Идея, конечно, прекрасная – форма стоит тысяч пять. Если заправиться ему удалось раза два и без очереди, значит, окупилось. У нас место в очереди продают за 7-10 тысяч! Это даже смешно и вроде не так трешово, как девушка, которая взяла сына подруги, инвалида, чтобы пролезть без очереди, – говорит Ирина. – Самое дорогое место – в самом начале очереди. Просто в середину встать – тысяч 5! Это на "Роснефти". Просто остальные уже не работают, пустые. Промышляют этим таксисты – они ведь работать не могут: везти с учетом всех расходов и трат они могут только по бешенным ценам, а денег у нас нет. Придумали вот так зарабатывать.

По словам Ирины, к концу июня заправки "Корс" и БРК перестали продавать бензин организациям, а в начале июля – и частным покупателям. На АЗС сетей "Нефтемаркет", "Масма" и "ЭталонПлюс" остался только дизель – бензина в продаже нет.

На отсутствие топлива жалуются жители Читы, Краснокаменска, Забайкальска, Нерчинска и сел Забайкальского края. В начале июля в соцсетях распространились кадры из поселка Атамановка, где у АЗС выстроилась очередь из сотен автомобилей. Она попала даже на спутниковый снимок Airbus, сделанный утром 3 июля, сообщил эксперт BBC Verify по спутниковым данным Пол Браун.

На совместном заседании с властями соседней Иркутской области губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что в регионе могут ввести продажу топлива по QR-кодам. По его словам, это позволит "исключить хаос, обеспечить регулярность и получить всем равные права".

В эфире ГТРК "Чита" Осипов признал, что одной из главных причин топливного кризиса стали успешные удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, назвав их "ударами врагов". Впрочем, затем губернатор связал нынешний дефицит и с пандемией коронавируса 2020 года, которая, по его словам, "остановила перевозки и авиаперелеты".

Еще одной причиной Осипов назвал начало войны в 2022 году. Оно, как утверждает губернатор, отодвинуло совместные с "Роснефтью" планы по расширению сети АЗС в Забайкалье до 80 станций.

– Произошло то, что произошло, и эти планы отодвинулись, – заявил Осипов.

По словам губернатора, в край направили 19 тысяч тонн топлива. Этого объема, по его подсчетам, должно хватить примерно на 20 дней. При этом доставка может занять до 50 дней.

– Это уже останавливает жизнь в крае. Очень опасно, что люди на взводе. Но одними словами нас не успокоить. Мы на взводе по реальным причинам: урожай не собрать, мясо и молоко с ферм не вывезти, – объясняет владелица одной из молочных ферм Краснокаменска Светлана, имя которой изменено. – А чиновники и военные, которые забирают топливо вне очереди, еще до того, как оно поступает на АЗС, доводят народ до греха.

Конфликты из-за распределения топлива происходят и в других регионах. На прошлой неделе жители Новороссийска окружили бензовоз возле АЗС после того, как им отказались продавать привезенное топливо. По словам горожан, бензин предназначался только для чиновников, силовиков и экстренных служб, тогда как остальные уже несколько дней стояли в очередях.

"Это несправедливо, конечно. Для спецтехники топливо привезли, а люди уже неделю не могут здесь заправиться. Застряли те, кому нужно уехать из города, в том числе приезжие. В общем, коллапс полный", – комментирует автор одного из опубликованных в соцсетях видео.

"Дефицит возник по понятным причинам"

Похожие жалобы поступают и из других регионов. Пока рядовые граждане часами ждут своей очереди, на отдельных АЗС топливо в приоритетном порядке отпускают экстренным службам, государственным учреждениям и чиновникам.

В Саратове одна из заправок, по словам очевидцев, обслуживает машины МЧС, скорой помощи и полиции, а также служебный транспорт государственных организаций. Местные жители утверждают, что при них бензин получили сотрудник районной администрации, водители МФЦ и "Почты России". Один из посетителей, подъехав к колонке, назвал сотруднику АЗС пароль "Правительство".

На заправке принадлежащей "Газпрому" сети в Волгограде бензин продают только по топливным картам. Сотрудница АЗС объяснила посетителям, что такими картами пользуются городские администрации, больницы и полиция.

В Краснодаре на АЗС на улице Захарова водителям сообщили, что бензин отпускают только государственным служащим при предъявлении удостоверения.

Об особом порядке обслуживания рассказывают и автомобилисты, проезжавшие по трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом. По их словам, на одной из заправок экстренные службы и чиновников пропускают к колонкам в первую очередь.

Приоритет для скорой помощи, полиции и других экстренных служб водители, как правило, не оспаривают. Недовольство вызывает то, что одновременно с ними без очереди заправляются сотрудники администраций и других государственных учреждений, тогда как остальные автомобилисты вынуждены часами ждать бензина и рискуют не получить его вовсе.

Между тем ситуация с бензином в России официально перешла из разряда "временных логистических трудностей" в признанный государством кризис. Изменилась и сама риторика властей: если ранее профильные ведомства обвиняли автомобилистов в создании паники и "ажиотажного спроса", то теперь истинную причину власти озвучили устами вице-премьера Александра Новака.

10 июля он впервые публично признал дефицит топлива на внутреннем рынке и напрямую связал его с ударами украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре: "Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит возник по понятным причинам – из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [БПЛА]".

Ограничения, а также полные или частичные меры контроля за продажей топлива затронули около 80 регионов России. Самая тяжелая обстановка фиксируется за Уралом (Забайкалье, Иркутская область), в Поволжье и в Подмосковье. В Забайкалье автомобилистам отпускают не более 15 литров бензина, в Краснодарском крае, Москве и Подмосковье – преимущественно 20–30 литров. В нескольких регионах топливо продают по четным и нечетным автомобильным номерам, вводят учет по свидетельствам о регистрации машин или готовятся использовать QR-коды. В аннексированном Россией Крыму часть бензина по-прежнему предназначена только для спецслужб, хотя на отдельных АЗС возобновили свободную продажу некоторых марок топлива.

По расчетам Reuters, после остановки ряда крупных НПЗ российское производство бензина обеспечивает лишь около 65% сезонного спроса. Суточная нехватка достигла 40–45 тысяч тонн – примерно 35% от летнего потребления, которое оценивается в 115–120 тысяч тонн в день. Еще в июне дефицит составлял около 25%. Среди остановивших производство предприятий источники агентства называют Нижегородский НПЗ "Норси", Омский и Саратовский заводы. Омский НПЗ и "Норси" были двумя крупнейшими производителями бензина в России.

Проблема усугубляется тем, что удары продолжаются. За последние недели атакованы Омский, Московский, Ярославский, Саратовский, Куйбышевский НПЗ, "Норси", "Танеко", предприятия в Уфе и другие объекты нефтепереработки. 12 июля власти Самарской области сообщили о новом ударе по промышленному объекту; российские СМИ назвали его целью Сызранский НПЗ, который уже неоднократно останавливался после атак.

Сокращение производства сопровождается резким ростом цен. По данным Росстата, в июне бензин подорожал сразу на 6,88% по сравнению с маем и почти на 20% по сравнению с июнем прошлого года. АИ-92 за месяц вырос в цене на 7,3%, АИ-95 – на 6,7%. За неделю с 30 июня по 6 июля бензин подорожал еще на 2,11%, а рост цен с начала года достиг 13,93% – примерно втрое больше официальной инфляции за тот же период. Изменение цен Росстат зафиксировал в 82 регионах страны.

Чтобы высвободить дополнительные объемы для внутреннего рынка, правительство еще в апреле запретило экспорт бензина до 31 июля. 10 июля Новак объявил и о полном запрете вывоза дизельного топлива; экспорт авиакеросина ограничен до конца ноября. Власти также разрешили выпуск для внутреннего рынка бензина более низкого экологического класса, начали использовать накопленные запасы и увеличивать импорт.

Поставки бензина и дизеля из Беларуси в июне достигли рекордного уровня – в Россию ежедневно ввозят до шести тысяч тонн бензина. Кроме того, начались морские поставки нефтепродуктов из Индии. Но объем белорусского импорта пока несопоставим с оцениваемой суточной нехваткой в 40–45 тысяч тонн.

Источники Reuters допускают, что ситуация может улучшиться во второй половине июля, когда часть НПЗ вернется из ремонта, а импортные поставки увеличатся. Однако этот прогноз основан на условии, что новых повреждений нефтеперерабатывающих заводов не будет. Продолжающиеся атаки, в том числе новый удар по Сызранскому НПЗ 12 июля, делают сроки стабилизации неопределенными.