Россиянин, арестованный в Болгарии за шпионаж, – известный учёный

Стало известно имя гражданина России, задержанного на днях в Болгарии по подозрению в шпионаже. По данным болгарского издания "Монитор", это 60-летний учёный-механик, специалист по теории взрывов Сергей Зоненко. Решением суда в городе Стара-Загора он арестован. Вместе с ним арестованы его жена и сын, имеющие гражданство Литвы.

Как сообщается, Зоненко жил в Болгарии 8 лет и руководил направлением "кумулятивные боеприпасы" на заводе "Арсенал". Там же дизайнером работала его жена.

Завод "Арсенал" производит артиллерийские системы, огнестрельное оружие и боеприпасы. Ранее прокуратура страны сообщала, что на складе этого завода могла пройти диверсия, организованная российской военной разведкой (ГРУ).

Сергей Зоненко, как следует из статьи о нём в Википедии, выпускник мехмата МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. В 1987 году защитил диссертацию, связанную с безопасностью ядерных реакторов. Автор ряда публикаций, в том числе, как утверждается, научных открытий, связанных с теорией кумуляции (концентрации взрывной энергии в определенном направлении). "После 2010 года начал применять свою теорию для производства кумулятивных боеприпасов", – говорится в статье.

О задержании россиянина сообщило в четверг МВД страны. Его имя тогда не называлось. Представители "Арсенала" до этого сообщали, что на заводе пропали образцы продукции и документация на неё, передаёт Болгарская служба Радио Свобода. 5 октября россиянин и ещё двое подозреваемых – как теперь известно, его жена и сын – были задержаны на границе с Грецией при попытке выехать из Болгарии. В их машине нашли пропавшую документацию и предметы.

В 2020 году на складе завода, где работал арестованный, произошёл взрыв. В апреле прокуратура Болгарии заявила, что подозревает в организации взрыва офицеров российской разведки, ранее обвинённых в аналогичной диверсии в Чехии.