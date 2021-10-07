60-летний россиянин арестован в Болгарии по подозрению в промышленном шпионаже. Его подозревают в похищении продукции и документации военного завода "Арсенал", производящего артиллерийские системы, огнестрельное оружие и боеприпасы. Ранее прокуратура страны сообщала, что на складе этого завода могла пройти диверсия, организованная российской военной разведкой ГРУ.

Об аресте россиянина сообщило в четверг МВД страны. Имя арестованного не раскрывается. Он работал на "Арсенале" и не вернулся на завод из неоплачиваемого отпуска. Выяснилось, что он выезжал за границу. Представители "Арсенала" сообщили, что на заводе пропали образцы продукции и документация на неё, передаёт Болгарская служба Радио Свобода. 5 октября россиянин и ещё двое подозреваемых, граждан Литвы, были задержаны на границе с Грецией при попытке выехать из Болгарии.

Сколько подозреваемый работал на заводе — не сообщается. Утверждается, что он занимал ответственную должность. В 2020 году на складе завода, где работал арестованный, произошёл взрыв. В апреле прокуратура Болгарии заявила, что подозревает в организации взрыва офицеров российской разведки, ранее обвинённых в аналогичной диверсии в Чехии.

В посольстве России агентству РИА "Новости" заявили, что о ситуации пока что ничего не знают.