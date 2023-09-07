Россиянин Клюшин приговорён в США к 9 годам тюрьмы

Суд в Бостоне приговорил россиянина Владислава Клюшина к девяти годам лишения свободы по делу о киберпреступлениях. Об этом сообщает Reuters.

42-летнего бизнесмена, компания которого ранее разработала для российских властей систему мониторинга СМИ и соцсетей, в феврале суд признал виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами. Сам проговор, однако, огласили только сегодня. Прокурор требовал для него 14 лет лишения свободы.

Обвинение в Бостоне считает, что россиянин причастен к схеме незаконной торговли акциями с использованием взлома чужих компьютеров. Она принесла подозреваемым прибыль в размере 82 миллионов долларов, уверено следствие.

Клюшин – владелец комании "М13", разработавшй систему мониторинга блогов и СМИ "Катюша", которой пользуются администрация президента России и Министерство обороны. Россиянина арестовали в марте 2021 года года в швейцарском кантоне Вале. В апреле его выдачи запросило американское консульство в Берне. Он был экстрадирован в США, несмотря на то что Генпрокуратура России также просила о его выдаче (российские власти нередко возбуждают уголовные дела против россиян, экстрадиции которых требуют США, чтобы помешать этой экстрадиции).

Агентство Bloomberg также сообщало, что у Клюшина есть информация о взломе серверов Демократической партии группой хакеров из российской военной разведки.

Помимо 42-летнего Клюшина обвиняемыми по делу проходят ещё четверо россиян. Одного из них – Ивана Ермакова – Минфин США называет бывшим сотрудником ГРУ. В 2018 году его обвинили в причастности к вмешательству в выборы в Соединённых Штатах.

Клюшин – единственный арестованный и единственный, кто предстал перед судом. Reuters отмечает, что он один из наиболее "статусных" россиян, находящихся под стражей в США. Его имя называлось в числе возможных кандидатов на обмен заключёнными между США и Россией.

Россиянин своей вины не признал. Ожидается, что Клюшин обжалует приговор.