В Швейцарии арестован владелец системы мониторинга блогов и СМИ "Катюша", которой пользуются Администрация президента России и министерство обороны. Экстрадиции бизнесмена Владислава Клюшина требуют США, там его подозревают в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

В 2018 году издание "Проект" называло Клюшина предполагаемым автором популярного политического анонимного телеграм-канала "Незыгарь". Бизнесмен добился опровержения этой информации в суде, заявив, что публикация изобличает его как ненадёжного делового партнёра.

С тех пор канал уже сменил руководство, уверены два источника Радио Свобода, знакомых с предполагаемыми авторами канала.

Арест Клюшина произошёл ещё в марте в кантоне Вале, сообщило министертсво юстиции Швейцарии. В апреле его запросило американское консульство в Берне.

В расследовании "Проекта" отмечалось, что телеграм-канал, который издание приписывало Клюшину, тесно связан с заместителем главы Администрации президента Алексеем Громовым.

Сам Клюшин, как утверждает издание, в 2018 году участвовал в политическом совещании с руководством Хакасии как технолог министерства обороны.