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Россиянин Красиков может получить в Германии пожизненный срок

Портрет Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине в августе 2019 года. Снимок сделан в Берлине вскоре после убийства на протестной акции против политики российского президента

Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для гражданина России Вадима Красикова, обвиняемого в убийстве Зелимхана Хангошвили. В связи с этим издание Die Zeit пишет, что Хангошвили, бывший полевой командир во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Ранее российские власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме.

Расследователям издания The Insider, независимой группы Bellingcat и журнала Der Spiegel удалось установать, что убийцей Хангошвили является Вадим Красиков, служивший в спецподразделении ФСБ "Вымпел". Он же, как отмечают расследователи, виновен в двух заказных убийствах бизнесменов в России.

Красиков, приехал в Германию в Германиюс паспортом на имя Вадим С., был арестован 24 августа 2019 года — на следующий день после убийства Хангошвили.

В августе этого года, на одном из последних заседаний берлинского суда над убийцей Зелимхана Хангошвили, выступил свидетель обвинения — близкий родственник арестованного. Он не только опознал Красикова, но и дал показания о том, что тот ранее служил в диверсионно-разведывательной группе Минобороны РФ.

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