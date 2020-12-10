Следователь в Берлине рассказал о смертях подозреваемых в терроризме россиян из списка ФСБ

Следователь по делу об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили рассказал о гибели людей из списка подозреваемых в терроризме, переданного немецким властям российской спецслужбой ФСБ. Люди из списка из 19 человек умерли "не по естественным причинам", сколько именно человек погибло — не раскрывается. Об этом сообщает DW.

Хангошвили был застрелен в Берлине в августе 2019 года. Он так же входил в этот список. ФСБ передала его в немецкое Федеральное ведомство по уголовным делам в 2012 году.

По версии Федеральной прокуратуры Германии, покушение на Хангошвили было совершено по заказу российских правительственных органов. Москва причастность к убийству категорически отрицает. Президент России Владимир Путин заявил, что убитый был одним из организаторов взрывов в московском метро, позднее его связывали с захватом школы в Беслане. В двух терактах погибли 374 человека. Путин высказал предположение, что убийство в Берлине стало результатом "бандитских разборок".

По подозрению в покушении сразу после покушения был арестован предполагаемый исполнитель. Он въехал в Германию по фальшивым документам. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах.

В день убийства Хангошвили, имевший грузинское гражданство, должен был встретиться с женой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандрой Рулофс, — обращает внимание редакция Кавказ.Реалии. О чём они должны были разговаривать — неизвестно.

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