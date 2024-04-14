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Россиянин записал аудиосообщение с судна, захваченного Ираном

Контейнеровоз "Ариес"
Контейнеровоз "Ариес"

На борту контейнеровоза "Ариес" под флагом Португалии, захваченного накануне бойцами иранского Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе, находится гражданин России. Его фамилию и инициалы сообщило посольство России в Тегеране. Оно утверждает, что поддерживает контакт с родственниками моряка и властями Ирана "в целях оказания необходимого консульского содействия". Где сейчас находится экипаж, в сообщении не говорится.

Владивостокское издание Vl.ru сообщило, что россиянина на захваченном судне зовут Тимофей Колчанов, ему 38 лет, он является старшим механиком. Vl.ru и телеграм-канал Shot также опубликовали аудиозапись, сделанную Колчановым сразу после захвата судна и предназначенную, по всей видимости, его родным. Он говорит, что на судне высадились с вертолёта автоматчики.

Shot утверждает, что российское посольство в Тегеране сообщило родственникам моряка, что с ним все в порядке. Впоследствии жена моряка рассказала РЕН ТВ, что он смог позвонить семье и заверил, что с ним всё в порядке. Звонок длился восемь секунд. По словам жены Колчанова, её заверили, что все члены экипажа живы и находятся в безопасности, однако связаться с ними пока невозможно.

  • Спецназ КСИР захватил контейнеровоз 13 апреля. После захвата судно было направлено в территориальные воды Ирана. По данным The Times of Israel, контейнеровоз связан с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. Израиль обвинил Иран в государственном пиратстве. Захват произошёл за несколько часов до массированного удара Ирана по Израилю - как утверждает Тегеран, в ответ на израильский удар по консульству в Дамаске.

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