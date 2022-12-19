Россиянина обвинили в желании воевать за Украину из-за переписки

Россиянина Савелия Фролова арестовали по обвинению в намерении воевать на стороне Украины из-за шуточной переписки в одной из социальных сетей. Об этом сообщает The Insider со ссылкой его друга, который представился как Никита.

По словам собеседника издания, Фролов в переписке с ним обсуждал войну в Украине и в шутку заявил о намерении поехать туда. Его друг утверждает, что в также в шутку это одобрил. Собеседник издания заявил, что до того, как на Фролова завели уголовное дело, к нему домой пришли сотрудники ФСБ. Его отвезли в отдел полиции, где допрашивали несколько часов. Сотрудники ФСБ обвиняли друга Фролова в том, что он занимается антивоенной деятельностью и готовит россиян для войны на стороне Вооруженных сил Украины.

"Сказали, что они все знают обо мне - якобы я готовлю активистов для отправки на Украину воевать за ВСУ и в целом занимаюсь антивоенной деятельностью. Ключевым требованием было показать телефон. Обговорив вообще все на свете и не получив пароля от моего телефона, сотрудник удалился, после чего приехал его коллега с огромной сумкой непонятного оборудования, и они вдвоем на час удалились с моим телефоном в отдельное помещение. Их интересовала не переписка, а содержимое моего телефона." - заявил журналистам друг Фролова. Он утверждает, что его отпустили под устное обещание сотрудничать со следствием, не покидать город и "не вытворять глупостей". После этого Никита уехал из России.

В конце октября 21-летнего Савелия Фролова задержали на границе с Грузией у КПП Верхний Ларс. Следствие утверждает, что он пытался выехать из России, чтобы потом улететь в Украину и вступить в ряды легиона "Свобода России", который воюет на стороне ВСУ. 12 декабря стало известно, что суд во Владикавказе поместил его в СИЗО по обвинению в государственной измене.