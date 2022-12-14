Арестован россиянин, обвиняемый в желании воевать за Украину

Во Владикавказе суд арестовал россиянина, который, как утверждает следствие, хотел уехать в Украину и воевать за эту страну.

Погранслужба на пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии задержала 21-летнего россиянина Савелия Фролова. Следствие утверждает, что он пытался выехать в Грузию, чтобы оттуда улететь в Украину и вступить в ряды легиона "Свобода России", который воюет на стороне вооружённых сил Украины. Суд отправил Фролова в СИЗО Владикавказа до 11 февраля следующего года.

Подруга Фролова Малика Бахтиарова, которая собиралась встретить его с грузинской стороны границы, сообщила о его пропаже ещё 30 октября. Судя по всему, тогда он был задержан пограничниками. Позже появились сведения о том, что Фролов был задержан на границе якобы за нецензурную брань в общественном месте и отправлен под стражу на 15 суток. Однако 12 декабря стало известно, что суд во Владикавказе поместил его в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Легион "Свобода России", предположительно, существует в Украине и состоит из российских граждан, воюющих на стороне ВСУ. Украинская сторона не подтверждает и не отрицает существование легиона, ссылаясь на секретность. Люди, называющие себя бойцами легиона "Свобода России", несколько раз давали интервью различным СМИ и интернет-медиа. По российскому законодательству присоединение к вооружённому формированию, воюющему против российской армии, приравнивается к государственной измене.

Как рассказал "Новой газете - Европа" руководитель телеграм-канала "Первый отдел" Дмитрий Заир-Бек, Савелию Фролову в случае, если он будет признан виновным в госизмене, будет грозить до 10 лет лишения свободы. Статья о госизмене подразумевает наказание до 20 лет тюрьмы, но в случае Фролова возможный срок может быть сокращён вдвое, поскольку речь идёт только о приуготовлении к преступлению.

Савелий Фролов придерживается анархистских и антифашистских взглядов. Ранее, в сентябре, он уже пытался выехать в Грузию, но не был пропущен пограничниками по неустановленным причинам.

Фролов - не единственный россиянин, оказавшийся под следствием за намерение воевать на стороне ВСУ. По информации "Первого отдела", аналогичное дело возбуждено против 60-летнего Игоря Покусина из Абакана. 14 декабря в Красноярске суд приговорил к четырём годам и восьми месяцам лишения свободы Сергея Улукшонова, также, как утверждается, собиравшегося воевать на стороне Украины.