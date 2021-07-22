Россиянина осудили на 10 лет за участие в войне в Карабахе на стороне Армении

Суд в Баку приговорил к 10 годам колонии россиянина Эдуарда Дубакова по делу об участии в военных учениях в Нагорном Карабахе на стороне Армении в качестве наемника, сообщает местное издание Report. Его обвиняли в обучении с целью терроризма, участии в преступном сообществе и незаконном пересечении границы Азербайджана.

В обвинительном заключении, которое цитирует Turan, говорится, что Дубаков незаконно посетил Нагорный Карабах и участвовал в учениях в Кельбаджарском районе на стороне Армении в составе боевой организации VOMA. После этого 14 января 2021 года, по версии следствия, он приехал из Турции в Баку "с целью совершения провокаций" и был задержан: азербайджанские спецслужбы утверждают, что россиянин планировал совершить теракт в Баку.

Дубаков вину не признал. В последнем слове он заявил, что находился в Карабахе по заданию властей Азербайджана. Также он утверждал, что был привлечен к сотрудничеству азербайджанскими спецслужбами в 2018 году в Беларуси и посещал Карабах по их заданию. По словам Дубакова, в январе 2021 года его вызвали в Баку для выдачи денежного вознаграждения и новых зданий, но по прилете задержали.

По данным АПА, отбывать наказание Эдуард Дубаков будет в колонии общего режима. После отбытия наказания он будет выдворен за пределы Азербайджана.