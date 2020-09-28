Бои, начавшиеся 27 сентября между армянскими и азербайджанскими военнослужащими в Нагорном Карабахе, стали самыми масштабными и накаленными с момента заключения перемирия в 1994 году. Баку и Ереван, как и всегда в прежние годы, обвинили друг друга в провокациях и начале боевых действий. В обоих государствах введен режим военного положения, в Армении к тому же объявлена мобилизация. Можно ли считать происходящее началом настоящей большой войны в регионе? И стало ли очередное обострение застарелого армяно-азербайджанского конфликта результатом другого, большего противостояния – России и Турции, преследующих собственные геополитические интересы?

Лидеры Армении и Азербайджана, премьер-министр Никол Пашинян и президент Ильхам Алиев, 27 сентября выступили с крайне воинственными заявлениями. Алиев сказал, что нынешняя операция азербайджанских войск в Нагорном Карабахе должна привести к "освобождению от оккупации", а Пашинян обвинил Азербайджан в "начале войны против армянского народа" и подчеркнул, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного-Карабахской республики (самопровозглашенной и непризнанной "Республики Арцах"). Он также обратился к международному сообществу с призывом повлиять на Турцию, чтобы она не вмешивалась в конфликт – так как президент Турции Реджеп Эрдоган уже успел обвинить в эскалации конфликта Армению, заявив, что Анкара всецело поддерживает Азербайджан.

Ожесточенные боевые действия в зоне конфликта непрерывно ведутся с 6 часов утра 27 сентября. Примерно в это время Минобороны Азербайджана сообщило об "интенсивном обстреле азербайджанских позиций на линии соприкосновения в Карабахе и прилегающих к ним сел". Генпрокуратура Азербайджана заявила о пяти погибших мирных жителях (членах одной семьи, жителях села Гашалты возле города Нафталан) и еще 19 пострадавших в результате этих артобстрелов.

Затем Баку сообщил о том, что азербайджанские военные сумели взять несколько населенных пунктов. "Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их. У ВС Азербайджана поврежден один боевой вертолет, но пилот смог приземлиться, потерь нет", – заявило Минобороны Азербайджана. К вечеру 27 сентября Вооруженные силы Азербайджана, по официальным данным из Баку, захватили пик Муров в горном хребте Муровдаг, что позволило им "взять под огневой контроль" главную дорогу Варденис-Агдар, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией.

Большая карта района боевых действий из Твиттера, на английском языке. на которой указан также стратегический нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан":

Ереван все сообщения из Баку непрерывно опровергает. По версии Никола Пашиняна, утром 27 сентября Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, армия которой "успешно отражает все азербайджанские атаки". Позднее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в Фейсбуке, что атаки Вооруженных сил Азербайджана на всех направлениях на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом отбиты: "Противник понес потери в живой силе и технике. Уничтожено три азербайджанских танка. Бои продолжаются".

По информации из Нагорного Карабаха, азербайджанские военные нанесли артиллерийские и воздушные удары по всем крупным и многим мелким населенным пунктам непризнанной республики, включая Степанакерт, Аскеран, Мартакерт, Мартуни, Гадрут и Шушу. По предварительным данным, среди гражданского населения – двое погибших и десятки раненых. Только в Степанакерте ранены более 10 человек, в том числе дети и женщины. При этом в "Министерство обороны Карабаха" сообщило об уничтожении 4 вертолетов, около 15 БПЛА и до 10 танков и БМП вооруженных сил Азербайджана.

"Распространенная Баку информация о том, что азербайджанской армии якобы удалось захватить несколько населенных пунктов, является дезинформацией", – сказал начальник Главного управления информации аппарата президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян, добавив, что "в целом ситуация находится под контролем, хотя противник нацелился на наше мирное население. Но паники нет".

Армянский премьер Никол Пашинян 27 сентября также заявил, что его правительство рассмотрит вопрос признания независимости Нагорного Карабаха. Несмотря на то, что Армения оказывает самопровозглашенной республике военную помощь и называет ее "братской", официально ни она, ни какая-либо другая страна мира независимости Нагорного Карабаха не признает, и Ереван формально пока не является стороной конфликта.

Парламент Азербайджана на экстренном заседании в воскресенье решил ввести военное положение на части территории страны, а также объявить в некоторых городах, в том числе в Баку, комендантский час. Ранее военное положение было введено в Армении, а также в самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республике. В Армении, кроме того, объявлена мобилизация военнообязанных.

Вечером 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину. Подробности их разговора пока не обнародованы, на сайте Кремля говорится лишь, что сторонами была "выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений". Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что Россия, остающаяся стратегическим партнером Армении и имеющая на ее территории свою крупную военную базу, в последнее время поставляет в Еревану "все больше новых вооружений".

С армянской стороны поступают такие же обвинения – президент самопровозглашенного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян вечером в воскресенье признал, что у его армии "есть потерянные позиции, десятки жертв и раненых", так как азербайджанские силы используют "современное турецкое вооружение", в частности новейшие беспилотники.

Фотографии пострадавших жителей Нагорного Карабаха из Твиттера:

Сейчас многие мировые политики, политологи и журналисты задаются вопросом, чем и когда закончатся внезапные ожесточенные бои в Карабахе, и, поскольку на стороне Армении и Азербайджана открыто выступают, соответственно, Россия и Турция, следует ли считать их истинными главными игроками в этом конфликте. Возможно ли, что конфликт обострился после каких-то указаний из Москвы и Анкары, предоставивших Еревану и Баку какие-то указания и нужные гарантии? И что глава Турции Реджеп Эрдоган, подталкивая азербайджанского президента Ильхама Алиева к войне с Арменией, стремится таким образом отвлечь внимание и Владимира Путина, и многих других лидеров ведущих мировых держав от своих планов и действий в других местах, в Сирии, Ливии, а главное – на богатейших газоносных шельфах востока Средиземного моря?

Турецкий президент Реджеп Эрдоган во время недавнего визита в Баку, фото из аккаунта в Фейсбуке Ильхама Алиева:

Кандидат политических наук, международный обозреватель Иван Преображенский в интервью Радио Свобода отмечает, что если в ближайшее время азербайджанская армия продолжит наступление и сумеет добиться успехов, то это станет свидетельством того, что Баку готов вести "реальную войну на уничтожение":

"Это самый масштабный военный конфликт на территории Карабаха с момента заключения перемирия в 1994 году. Азербайджанские войска в первый же день боевых действий блокировали или взяли под контроль как минимум два районных центра, под угрозой жизни не сотен, как во время прошлых боестолкновений, а нескольких тысяч мирных граждан. Кроме того, Азербайджан обстреливает столицу самопровозглашенного Нагорного Карабаха город Степанакерт (Ханкенди). Опять же впервые, как сообщают из Азербайджана, на территории страны заблокирован мобильный интернет. Введено и военное положение на приграничных территориях, и комендантский час в Баку. В Армении идет всеобщая мобилизация и рассматривается вопрос признания независимости Нагорного Карабаха. Все это признаки полноценной войны, которая вряд ли остановится, если не будет оказано жесткое международное давление на Турцию и Азербайджан, поскольку мало сомнений в том, что именно они сейчас начали этот конфликт.

Активное участие Турции в происходящем заставляет думать, что Реджеп Эрдоган расширяет влияние своей страны всеми доступными средствами, продолжая недружественную политику в отношении армян, которой турецкие власти придерживались еще более ста лет назад. Сейчас же этот конфликт позволит отвлечь внимание мирового сообщества от агрессивной политики самой Турции на Средиземном море, где она борется с Грецией и Кипром за новые месторождения природного газа. Москва также должна будет, в теории, вмешаться, как союзник Еревана по ОДКБ, если Ереван посчитает, что это уже прямая агрессия против Армении. Пока же, если речь идет лишь о самопровозглашенном Нагорном Карабахе, Кремль может делать вид, что выступает по-прежнему в качестве посредника, поскольку перед этой непризнанной республикой у России никаких обязательств нет.

В этой войне самым важным может оказаться человеческое измерение

В этой войне самым важным может оказаться человеческое измерение. Взаимный накал ненависти за эти 30 лет, в отличие от других замороженных конфликтов, не спал, но заметно возрос. Это та война, во время которой именно мирное население может стать главной жертвой. Воспитанные в духе ненависти к соседнему народу войска будут "зачищать" населенные пункты, уничтожая все живое, если не вмешается мировое сообщество. Причем – быстро и предельно резко, а не в формате "строгих предупреждений", – полагает Иван Преображенский.

Нынешняя вспышка боевых действий в Нагорном Карабахе произошла не совсем внезапно – в последние месяцы столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана постепенно становились более интенсивными. Так, в середине июля несколько дней продолжались взаимные артиллерийские обстрелы, погибли 17 человек, в основном военнослужащие с обеих сторон. Однако тогда бои велись не в Нагорном Карабахе, а непосредственно на армяно-азербайджанской границе к северу от него, вблизи стратегического газопровода, идущего из Азербайджана через территорию Грузии в Турцию.

Как напоминает военно-политический аналитик агентства "Росбалт" Михаил Магид, разгорающийся вновь вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном, безусловно, стал еще одним фронтом усугубляющегося противостояния Москвы и Анкары:

"Когда еще в прошлом июле начались боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном, то некоторые эксперты оценивали это как типичный случай продолжения старого армяно-азербайджанского конфликта. Мы знаем, что раз в несколько лет там вспыхивают довольно серьезные бои, последний раз это было в 2016 году.

Но в июле конфликт вспыхнул непосредственно на границе Армении и Азербайджана, а не в Карабахе! Причем эта вспышка военных действий угрожала Товузскому району Азербайджана, через который проходят ключевые энергетические магистрали, то есть газопровод и нефтепровод, а также и важнейшая железнодорожная линия, связывающая Азербайджан с Турцией через Грузию, минуя территорию России.

Это очень важный момент. Анкара в последние годы резко сократила закупки газа у Москвы, она предпочитает, в частности, азербайджанский газ. И в Турции заговорили о том, что, возможно, ей следует опасаться мести Кремля. Что, возможно, Россия как-то использует союзную ей Армению, чтобы оказать давление на Турцию и таким образом компенсировать продвижение Турции в Ливии и Сирии – дав Анкаре ответ на Кавказе. Нужно же иметь в виду то, что если Армения является военным союзником России, то Азербайджан – это ближайший союзник Турции.

Анкара в последние годы резко сократила закупки газа у Москвы, она предпочитает, в частности, азербайджанский газ

И летом на территории Армении проходили совместные российско-армянские учения. А Реджеп Эрдоган, в свою очередь, перебросил в Азербайджан 11 тысяч своих военных, и там в конце июля, между прочим, проходили совместные турецко-азербайджанские учения. Я полагаю, что мы больше не можем рассматривать армяно-азербайджанский конфликт изолированно. Потому что он становится частью огромной дуги нестабильности, одним из элементов противостояния между блоками держав, с участием Турции и России. И это, конечно, очень опасная ситуация".