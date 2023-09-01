Россиянина приговорили к 15 годам за якобы подготовку взрыва в Курске

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы Рамазана Муртузова по обвинению в подготовке взрыва в торговом центре или на вокзале в Курске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-служба суда.

Первые три года Муртузов будет находиться в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере одного миллиона рублей и ограничение свободы на полтора года.

В суде заявили, что при вербовке Службой безопасности Украины россиянин взял псевдоним Пилигрим, а после задержания признал вину.

О задержании уроженца Хасавюрта Рамазана Муртузова с позывным Пилигрим впервые стало известно 25 сентября, после того как в программе "Вести недели" показали сюжет о "вскрытой сети" украинских диверсантов, сообщает Русская служба "Би-би-си".

За три дня до этого ФСБ объявила, что предотвратила "попытку совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса". Имя подозреваемого тогда не упоминалось, однако его год рождения и обстоятельства задержания совпадали с описанием из телепередачи.

Из сюжета "Вестей недели" следовало, что Муртузова задержали в Волгоградской области, изъяв при обыске "два мощных взрывных устройства". В сообщении суда при этом говорится, что россиянин был задержан с поличным на "подъезде к Курску". Расстояние между Курском и границей Волгоградской области составляет более пятисот километров, отмечает Русская служба "Би-би-си".

По статьям о диверсиях и терроризме предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы.