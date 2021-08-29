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Россиянину, приплывшему с Кунашира в Японию, не дадут убежище

Япония официально уведомила Россию о задержании российского гражданина. Россиянин заявил, что приплыл на Хоккайдо с Курильских островов, чтобы попросить убежище в Японии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на генконсульство в Саппоро.

В ведомстве отметили, что россиянина задержали за незаконный въезд, и сейчас идет разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии. Предполагается, что он мог проплыть около 25 километров, которые отделяют Кунашир от Хоккайдо, на берегу неподалеку от Сибецу нашли гидрокостюм.

Газета Hokkaido сообщает, что россиянину отказали в политическом убежище, и он не получит разрешение на временное пребывание в Японии. Решение властей связано с том числе с тем, что Япония считает Курильские острова своей территорией. Предоставление убежища россиянину противоречило бы этой позиции.

Как сообщает Газета.ru, 2 сентября россиянина экстрадируют на Сахалин. Ожидается, что его передадут консульству РФ уже на следующей неделе.

21 августа стало известно, что приплывший в Японию россиянин является жителем Урала, который получил "дальневосточный гектар" на острове Кунашир в районе села Головнино и три года назад переехал туда.

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