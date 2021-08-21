Россиянин приплыл с Кунашира в Японию и попросил там убежища

Россиянин самостоятельно приплыл с южнокурильского острова Кунашир в Японию и попросил там политического убежища.

Гражданина России задержали на острове Хоккайдо. Российская дипмиссия в Саппоро выясняет обстоятельства случившегося.

Бежавшему 40 лет, он выходец из Удмуртии. Три года назад он получил "дальневосточный гектар".

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

"Интерфакс" со ссылкой на администрацию Южно-Курильского городского округа уточняет, что россиянин жил в заброшенном доме, подрабатывал грузчиком и трактористом. По словам очевидцев, он любит японскую культуру.

Больше новостей Радио Свобода в итоговом видеовыпуске: