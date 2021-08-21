Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россиянин приплыл с Кунашира в Японию и попросил там убежища

Остров Кунашир

Россиянин самостоятельно приплыл с южнокурильского острова Кунашир в Японию и попросил там политического убежища.

Гражданина России задержали на острове Хоккайдо. Российская дипмиссия в Саппоро выясняет обстоятельства случившегося.

Бежавшему 40 лет, он выходец из Удмуртии. Три года назад он получил "дальневосточный гектар".

"Интерфакс" со ссылкой на администрацию Южно-Курильского городского округа уточняет, что россиянин жил в заброшенном доме, подрабатывал грузчиком и трактористом. По словам очевидцев, он любит японскую культуру.

Больше новостей Радио Свобода в итоговом видеовыпуске:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG