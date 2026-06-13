Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка приговорил россиянку Номму Зарубину к 14 месяцам тюрьмы по обвинению в даче ложных показаний ФБР о своем сотрудничестве с ФСБ.

Приговор оказался меньше минимального срока в 18 месяцев, которые запрашивали федеральные прокуроры, но больше срока, который был уже отбыт под стражей. Суд рекомендовал направить Зарубину в тюрьму Данбери в штате Коннектикут.

Назначенный судом адвокат Зарубиной Кристофф Уильямс заявил, что ее, скорее всего, депортируют после истечения срока наказания, и поэтому просил назначить ей только "отбытый срок" – время, которое она уже провела под стражей. В письме судье Зарубина принесла извинения и попросила разрешить ей остаться в США.

По версии ФБР, в 2020 году Зарубина была завербована ФСБ и получила кодовое имя Alyssa ("Алиса"). Утверждается, что по заданию российских спецслужб она развивала сеть контактов среди журналистов и экспертов. В 2021 году, как сообщалось на слушаниях в суде, она умышленно ввела в заблуждение сотрудников ФБР, заявив, что не находилась в контакте с сотрудниками российских спецслужб.

Обвинение Зарубиной было предъявлено в ноябре 2024 года. Изначально ее отпустили из-под ареста под залог, однако в декабре 2025 года суд принял решение вновь отправить ее под стражу. О таком решении просило ФБР, утверждая, что россиянка неоднократно направляла агенту ФБР сообщения оскорбительного или беспокоящего характера, в том числе ночью и, как утверждается, в состоянии опьянения.

В феврале 2026 года Зарубина изменила свои показания в суде. Согласно протоколу заседания, она признала себя виновной по двум пунктам обвинения: в даче ложных показаний ФБР и в предоставлении ложных данных при подаче заявления на получение гражданства США.

В деле против Зарубиной также упоминается, что с 2016 года ментором Зарубиной была глава Координационного совета российских соотечественников в США Елена Брэнсон. В 2022 году Брэнсон обвинили в нелегальной работе в качестве российского агента.