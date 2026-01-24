Российская армия атаковала Киев и Харьков. Есть погибший и раненые

В ночь на 24 января российские войска вновь атаковали Киев. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, в результате один человек погиб, еще четверо ранены.

Возникло несколько пожаров, на левом берегу Днепра начались перебои с тепло- и водоснабжением. По словам Кличко, большинство оставшихся без отопления домов – те, которые только недавно подключили или вскоре должны были подключить к теплосети после предыдущих российских ударов.

В Харькове в результате ночной атаки дронов пострадали 19 человек. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, атака продолжалась почти два с половиной часа, один из беспилотников попал по общежитию с беженцами, также пострадали больница и роддом.

Всего за ночь, по данным Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по Украине 375 дронов и 21 ракету, из них 357 беспилотников и 15 ракет были сбиты.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что под ударом оказались Киев и Киевская область, Сумская, Харьковская и Черниговская области, а основной целью снова были объекты энергетической инфраструктуры.

"Каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО. Нельзя закрывать глаза на эти удары – нужно отвечать, и отвечать силой. Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров. Каждая ракета для Patriot, NASAMS и всех других систем помогает защищать критическую инфраструктуру и помогает людям пережить холод зимы", – говорится в сообщении Зеленского.