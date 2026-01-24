В Абу-Даби проходит второй раунд переговоров России, Украины и США

В субботу в Абу-Даби начался второй раунд переговоров делегаций России, Украины и США. По данным ТАСС, эта встреча по согласию всех сторон вновь пройдет в закрытом режиме.

"Пресса снова не предусматривается, действует закрытый режим", – сообщил собеседник агентства.

Вечером в пятницу прошел первый раунд переговоров между делегациями. Представитель Белого дома сообщил телеканалу NBC News, что встреча "была продуктивной". Как пишет агентство Reuters, пока не было никаких признаков того, что на этой встрече был достигнут компромисс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос Донбасса является ключевым и его будут обсуждать на встрече в Абу-Даби. Вечером в пятницу он заявил, что у украинской делегации уже "должна быть по крайней мере часть ответов от России", но делать выводы по содержанию переговоров еще рано.

Российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавляет начальник главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.