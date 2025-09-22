Российская армия атаковала Запорожье. Погибли не менее трёх человек

Три человека погибли, двое получили ранения в результате удара российской армии по гражданской инфраструктуре и промышленным объектам Запорожья утром в понедельник, 22 сентября, сообщил глава областной администрации Иван Фёдоров.

По его словам, атака авиабомбами. Повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов, а также нежилые помещения, один частный дом разрушен. На месте ударов возникли пожары.

Ночью два района Днепропетровской области — Никопольский и Синельниковский — подверглись ударам российских беспилотников, рассказал глава региона Сергей Лысак. Повреждены частные дома, хозяйственная постройка, гараж и несколько автомобилей. Пострадавших нет.

В Киевской области в результате атак дронов произошли пожары в многоэтажном и нескольких частных домах. Один человек получил осколочное ранение.

В Сумах российские удары повредили промышленные объекты и здание учебного заведения, там также есть пострадавший, сообщили местные власти.

Командование Воздушных сил Украины сообщило, что в ночь на 22 сентября Россия запустила по украинской территории 141 беспилотник. Украинские силы ПВО сбили 132 из них. Зафиксированы девять попаданий ударных дронов в семи локациях, утверждают в ВСУ.