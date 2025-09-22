Ссылки для упрощенного доступа

Российская армия атаковала Запорожье. Погибли не менее трёх человек

Последствия удара по Запорожью, 22 сентября 2025 года
Последствия удара по Запорожью, 22 сентября 2025 года

Три человека погибли, двое получили ранения в результате удара российской армии по гражданской инфраструктуре и промышленным объектам Запорожья утром в понедельник, 22 сентября, сообщил глава областной администрации Иван Фёдоров.

По его словам, атака авиабомбами. Повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов, а также нежилые помещения, один частный дом разрушен. На месте ударов возникли пожары.

Ночью два района Днепропетровской области — Никопольский и Синельниковский — подверглись ударам российских беспилотников, рассказал глава региона Сергей Лысак. Повреждены частные дома, хозяйственная постройка, гараж и несколько автомобилей. Пострадавших нет.

В Киевской области в результате атак дронов произошли пожары в многоэтажном и нескольких частных домах. Один человек получил осколочное ранение.

В Сумах российские удары повредили промышленные объекты и здание учебного заведения, там также есть пострадавший, сообщили местные власти.

Командование Воздушных сил Украины сообщило, что в ночь на 22 сентября Россия запустила по украинской территории 141 беспилотник. Украинские силы ПВО сбили 132 из них. Зафиксированы девять попаданий ударных дронов в семи локациях, утверждают в ВСУ.


