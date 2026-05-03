Российская армия нанесла удары по Николаеву и Кривому Рогу

Более 10 человек ранены в Украине в течение дня 3 мая в результате ударов российских беспилотников.

Днём в воскресенье 3 мая российская армия нанесла удар баллистическими ракетами по городу Николаеву на юге Украины. Как сообщает глава областной администрации Виталий Ким, по меньшей мере пятеро раненых госпитализированы.

По данным областной полиции, повреждены 17 частных домов, многоквартирный жилой дом, а также автомобили.

В Кривом Роге днем 3 мая российский дрон влетел в подъезд жилой девятиэтажки, начался пожар. По словам главы администрации города Александра Вилкула, пожар удалось быстро потушить, а людей эвакуировать. Троих пострадавших – двух детей с отравлением продуктами горения и женщину с острым стрессом – забрала "скорая". Коммунальные службы начали ликвидацию последствий атаки.

Ранее утром 3 мая недалеко от города Глухова, находящегося в Сумской области в девяти километрах от границы с Россией, российский дрон прицельно атаковал грузовой автомобиль, перевозивший зерно, об этом сообщил глава Сумской обладминистрации Олег Григоров. По его словам, 46-летний водитель машины получил ранения и госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Днепропетровской области, как сообщили власти, при атаке дрона был повреждён автобус, перевозивший детей из Запорожья на отдых в Закарпатье. Сообщается о шести раненых, среди которых один ребёнок.

Власти города Днепр днём в воскресенье сообщили об очередной российской атаке на город. Дроны повредили здание общежития. Сообщается о двух раненых.

Весной 2026 года российские военные изменили тактику атак ударными дронами по Украине: если раньше Россия запускала беспилотники в основном вечером или ночью, то сейчас это чаще происходит днём, отмечает "Настоящее Время".