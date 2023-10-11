Российская армия выпустила за сутки 435 снарядов по Херсонской области

Минувшей ночью в Харьковской, Сумской, Полтавской, а также Донецкой и Николаевской областях Украины объявляли воздушную тревогу в связи с налётами российской тактической авиации. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

За прошедшие сутки российская армия нанесла два ракетных и 76 авиационных ударов.

В Никопольском районе Днепропетровской области в результате обстрела из тяжёлой артиллерии ранена женщина, повреждены общежитие, пять многоквартирных домов, два административных здания и предприятие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

В Херсонской области в результате российского обстрела пострадала местная жительница. По информации главы областной администрации Александра Прокудина, за минувшие сутки российские военные выпустили 435 снарядов из минометов, артиллерии, установок "Град", танков и беспилотников, в том числе по жилым кварталам.

Генштаб Вооружённых сил Украины в утренней сводке 11 октября сообщает, что российские войска силами трёх батальонов за прошедшие сутки активно наступали в районе Авдеевки Донецкой области. Украинские военные отбили все атаки "и не допустили потерь рубежей и позиций", утверждается в сообщении.

Руины города, который российские войска пытались взять с самого начала широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года, находятся в нескольких километрах на север от окраин Донецка.

В официальных российских сводках о событиях под Авдеевкой пока не упоминалось.

Поступают также сообщения о попытках российских войск наступать и на других участках фронта – в районе Марьинки, под Купянском, а также в Запорожской области в районе Пятихаток.

В целом за сутки на всей линии фронта было зафиксировано 108 боестолкновений, что значительно больше, чем в среднем за последние дни, сообщают украинские военные.

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, что украинские войска предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью беспилотника. Они были сбиты силами ПВО, утверждает Богомаз. Он также добавил, что пострадавших и разрушений нет.