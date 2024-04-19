Российская ракета ударила в жилой дом в Днепре. Есть погибшие

В Днепре в результате российского ракетного обстрела частично разрушен пятиэтажный жилой дом в центре города. В нём начался пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

На данный момент известно о двоих погибших и 15 раненых. Под завалами могут находиться люди. Помимо жилого дома повреждения получил вокзал.

Также Россия атаковала другие населенные пункты Днепропетровской области. В Павлограде повреждено одно из предприятий. В Синельниково есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых – дети. Частично разрушены четыре частных дома, еще восемь получили повреждения.

Вечером 18 апреля Россия обстреляла Никополь с использованием артиллерии. Ночью под удар попала Марганецкая община. Повреждены два частных дома.

Часть снарядов сбили силы украинских ПВО. По данным , главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, только за утро, предварительно, было сбито девять ракет, еще две – ночью.

Россия ежедневно атакует территорию Украины ракетами и беспилотниками. 17 апреля под удар попал Чернигов. В результате атаки погибли 18 человек, 78 пострадали.

Россия до сих пор не прокомментировала удар по Чернигову.