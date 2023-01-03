Чемпионка мира по шахматам из РФ сменила "спортивное гражданство"

Российская шахматистка, гроссмейстер Александра Костенюк с января 2024 года будет выступать под флагом Швейцарии. Об этом сообщила Швейцарская федерация шахмат (FSE).

Костенюк станет членом женской сборной Швейцарии. В то же время она сможет выступать за мужскую команду, "если возникнет необходимость", говорится в сообщении.

С начала войны России против Украины это первая российская спортсменка высокого уровня (как среди женщин, так и среди мужчин), сменившая спортивное гражданство.

В пресс-релизе швейцарской шахматной федерации сказано, что Костенюк сейчас находится на девятом месте мирового рейтинга шахматисток. Согласно заявлению федерации, "после начала войны в Украине она отвернулась от своей родной страны и сейчас выступает под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ)".

В марте 2022 года шахматистка подписала открытое письмо, осуждающее российское военное вторжение в Украину. В январе

Костенюк 38 лет, она является 12-й чемпионкой мира по шахматам среди женщин (с сентября 2008 года по декабрь 2010 года), двукратной чемпионкой России, чемпионкой Европы, трехкратной победительницей Всемирных шахматных олимпиад в составе национальной команды. Шахматистка является обладательницей звания гроссмейстера среди мужчин.