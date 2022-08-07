Аркадий Дворкович переизбран на пост президента ФИДЕ

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Выборы прошли в городе Ченнаи, в Индии. За россиянина проголосовали 157 делегатов из 179

Дворкович возглавляет организацию с 2018 года. Вице-президентом ФИДЕ стал 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд.

На пост главы федерации также претендовал 31-летний украинский шахматист Андрей Боришполец, получивший 16 голосов. В марте он написал петицию с требованием отставки Дворковича. Украинский гроссмейстер отмечал, что основные спонсоры ФИДЕ — это российские государственные и частные компании. Кроме того, Боришполец указывал, что потенциальные спонсоры могут отказаться от сотрудничества, если увидят связь федерации с Кремлём.

В паре с Боришпольцем на пост вице-президента претендовал Питер Хайне Нильсен — тренер действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Нильсен говорил, что российские компании, спонсируя ФИДЕ, хотят обелить себя.

Дворкович – один из немногих российских чиновников, который высказался против войны России с Украиной. В марте в интервью американскому журналу Mother Jones Дворкович сказал, что войны – это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. "Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи", — сказал глава ФИДЕ.