Российская журналистка Дарья Асламова арестована в Косове

Полиция Косова задержала российскую журналистку Дарью Асламову. Министр внутренних дел Косова Джелаль Свечлия сообщил, что Асламову подозревают в шпионаже. Подробностей обвинения министр не раскрыл. Журналистку арестовали на границе с Сербией, когда она пыталась въехать в Косово как корреспондент газеты "Комсомольская правда".

На своей странице в фейсбуке глава косовского МВД заявил: "Многие страны доказали, что Асламова занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и что она выдавала себя за журналистку... Ее попытка въехать в нашу страну, совпадающая с событиями на севере страны, ясно доказывает, что Россия присоединилась к пропаганде Сербии с целью дестабилизации нашей страны". Он опубликовал фотографии Асламовой вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и президентом Сирии Башаром Асадом.

Газета "Комсомольская правда" сообщила, что Асламова была в Сербии по ее редакционному заданию, чтобы подготовить специальный репортаж в связи с обострением сербско-косовского конфликта. В посольстве России в Сербии на запрос редакции "КП" ответили, что пока не располагают никакой информацией о задержании и местонахождении журналистки.

Дарья Асламова - специальный корреспондент "Комсомольской правды". Также она работала в Украине как военный корреспондент российского пропагандистского канала "Царьград". Асламова работала как журналист во многих "горячих точках", в том числе в Чечне, Абхазии, Нагорном Карабахе, Осетии, Таджикистане, Югославии. Была в плену, многократно подвергалась арестам. Брала интервью у Саддама Хусейна и Башара Асада. Участвовала во "флотилии свободы", следовавшей в Газу. Автор книги "Приключения дрянной девчонки".