Протесты сербов на севере Косова вызвали обострение на границе

На границе Сербии с частично признанной Республикой Косово новое обострение ситуации, которое на этот раз связано с вводимым Приштиной обязательным обменом сербских въездных документов и автомобильных номеров.

В воскресенье проживающие на севере Косова этнические сербы блокировали дороги вблизи двух ключевых пограничных переходов с Сербией. Позднее косовская полиция сообщила, что из-за действий протестующих вынуждена закрыть переходы "Ярине" и "Брняк" для людей и транспорта.

Правительство Косова распорядилось, чтобы начиная с 1 августа въезжающие в республику из Сербии обменивали выданные им там удостоверения личности на документы, выпущенные Приштиной, со сроком действия в три месяца. Эта мера соответствует давней практике Белграда в отношении граждан Косова, посещающих Сербию, отмечает Балканская служба Радио Свобода.

Изменения также касаются номерных знаков для автомобилей. Живущие на севере Косова сербы до сих пор используют номера, которые выдают сербские учреждения. Приштина, объявившая в 2008 году о независимости от Белграда, настаивает на обмене до конца сентября этих табличек на знаки с аббревиатурой для Республики Косово.

Премьер-министр Косова Альбин Курти, комментируя возникшую 31 июля напряжённость, заявил, что этому предшествовали подстрекательские заявления официальных лиц правительства Сербии. Курти также сказал о готовности органов правопорядка действовать в защиту закона и призвал сограждан сохранять бдительность и следить за информацией по официальным каналам косовских властей.

В Белграде, в свою очередь, высказывают обвинения в адрес властей Косова. Директор Управления по делам Косова в правительстве Сербии Петар Петкович назвал Альбина Курти единственным виновником ситуации, "который своими безответственными действиями вызывает новый кризис на территории Косова и Метохии".

Президент Сербии Александр Вучич заявил во время пресс-конференции в Белграде 31 июля, что молится о мире и просит всех, включая сербов в Косове, не делать ничего, что может привести к конфликту. Одновременно Вучич обратился, как он сказал, "к представителям могущественных и крупных стран, признавших независимость Косова" с просьбой учитывать международное право и ситуацию на местах и добавил одновременно, что "сдачи не будет, и Сербия победит". "Если они начнут преследовать сербов, плохо с ними обращаться, убивать их, Сербия победит. Это все, что я хочу сказать", — заявил Вучич.

Власти России, которая не признаёт независимости Косова, обвинили Приштину в преднамеренном обострении ситуации в регионе. Представитель российского МИД Мария Захарова, среди прочего, назвала вводимые властями Косова новые правила по обращению документов необоснованными и дискриминационными, и "очередным шагом к изгнанию сербского населения из Косова". Захарова также упомянула "стоящие за Приштиной США и ЕС".