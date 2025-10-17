Российские беспилотники атаковали Кривой Рог

Российские войска в ночь на 17 октября массированно ударили беспилотниками по Кривому Рогу.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что повреждены объекты инфраструктуры. По его словам, в результате более 10 попаданий возникли пожары, все возгорания ликвидированы. Никто не пострадал. Позднее власти уточнили, что под удар попали промышленное предприятие и объекты энергетики.

Без электричества остались поселки Авангагд, Верабово, Мировское и 22 населенных пункта Криворожского района. Энергетики восстанавливают электроснабжение, сообщает "Настоящее Время". Смотри также В Волгоградской области беспилотники атаковали крупную подстанцию Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в США, написал, что российские военные били по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. "Фактически в эти недели ни одной ночи не было без российских ударов по Украине. Большинство целей – именно инфраструктура. Системный террор против нашей энергетики", – отметил он.

Российские провоенные блогеры и медиа утверждают, что удар был нанесен по железнодорожному вокзалу и аэропорту в Кривом Роге, где "располагались в том числе натовские самолёты" (очевидно, имеются в виду самолёты западного производства).

За минувшие сутки в четырёх прифронтовых областях Украины в результате российских обстрелов были убиты два мирных жителя, более 20 получили ранения. Таковы данные местных властей.