В Волгоградской области беспилотники атаковали крупную подстанцию

В Волгоградской и Воронежской областях России после атаки украинских беспилотников несколько населённых пунктов остались без электроснабжения, сообщает "Настоящее Время".

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что российские силы ПВО отразили "массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры" региона. Обломки беспилотника при этом, по его словам, упали на территории подстанции ЛЭП Балашовская, где было "зафиксировано возгорание". Пострадавших нет.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, в регионе несколько насёленных пунктов остаются без электричества на время аварийных работ, начавшихся после отражения атаки беспилотников "в соседнем регионе".

Украинские телеграм-каналы публикуют видео удара украинских дронов по электроподстанции "Балашовская" на границе Воронежской и Волгоградской областей. Как пишет сайт Neftegaz.ru, подстанция Балашовская, расположенная в поселке Новониколаевский на севере Волгоградской области, была построена в 1959 году по проекту электропередачи Сталинградская ГЭС – Москва и с тех пор многократно расширялась и модернизировалась.

Российские и украинские телеграм-каналы пишут также об атаке дронов на Саратов и Энгельс, расположенный на другом берегу Волги напротив областного центра. Эти города неоднократно подвергались украинским атакам: в Саратове – крупный нефтеперерабатывающий завод, в Энгельсе – хранилище нефтепродуктов Росрезерва и база стратегической авиации Энгельс-2. Генштаб ВСУ впоследствии сообщил, что Силы специальных операций атаковали Саратовский НПЗ. Областные власти пока это не подтверждали. Минобороны России сообщило о 12 сбитых над Саратовской областью дронах.



