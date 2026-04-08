Российские войска в ночь на 8 апреля массированно атаковали Одесскую область, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По словам главы областной администрации Олега Кипера, пострадала гражданская и портовая инфраструктура. В частности, частично разрушены складское здание и хозяйственное помещение. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сотрудники ГСЧС также тушили пожар на территории гражданского предприятия в Харьковской области, возникшего в результате российского удара. По ряду сообщений, атакован был нефтеперерабатывающий завод в городе Мерефа.

При обстрелах приграничных регионов Украины есть пострадавшие, сообщается о гибели одного человека в Сумской области. В нескольких регионах из-за обстрелов возникли перебои с электричеством. Графики отключения электричества введены в том числе в Киеве.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия атаковала Украину 176 беспилотниками, из них было сбито 146. Зафиксировано попадание 24 ударных дронов, говорится в сообщении.