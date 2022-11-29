Замглавы Херсона арестован по подозрению в сотрудничестве с Россией

Заместитель главы Херсона Владимир Пепель арестован украинским судом по подозрению в пособничестве России. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщило украинское Государственное бюро расследований.
Пепель был заместителем городского головы до российского вторжения и отвечал за работу исполнительных органов городского совета. Затем продолжил работать в назначенной Россией администрации, отвечая за жилищно-коммунальное хозяйство, сообщает ГБР.
В том числе он налаживал новую схему по оплату услуг ЖКХ и готовил помещение для проведения референдума о присоединении к России, отмечает ведомство. При обыске у него обнаружили текст российской Конституции и "другие пропагандистские материалы", говорится в сообщении ведомства.
Российские источники о его работе в администрации города или задержании не упоминают. Перед отступлением из Херсона Россия эвакуировала назначенных ей чиновников, по какой причине не был эвакуирован Пепель и его позиция по уголовному делу не известны.
- 60-летний Пепель работал на городском водопроводе, 12 лет был там главным инженером. Он около 6 лет был главой местной теплоэнергетической компании "Херсонтеплоэнерго" и несколько раз избирался городским депутатом.
- Российские войска заняли Херсон в начале полномасштабного вторжения в Украину и отступили из города без боя в ноябре. Представители властей неоднократно заявляли, что Россия пришла в город "навсегда", но почти не комментировали отступление.
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