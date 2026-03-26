Российские депутаты впервые за несколько лет посетили США

Делегация российских депутатов посетила США – это первый подобный визит за многие годы, сообщает Reuters. Поездка проходит на фоне напряженных отношений фоне продолжающейся войны России против Украины и, по официальным сообщениям, направлена на попытку нормализации контактов.

В первый день состоялась встреча с членами Конгресса от обеих партий – Республиканской и Демократической. Россию представляли вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов и депутат Светлана Журова.

"Первая встреча с конгрессменами прошла. Пока все лучше, чем я ожидал. Восстановление межпарламентских контактов возможно", – заявил Никонов.

По словам посла России в США Александра Дарчиева, переговоры продолжатся в пятницу, 26 марта.

Инициатор встречи, конгрессвумен и член Республиканской партии Анна Паулина Луна, назвала переговоры шагом к восстановлению диалога. Луну давно критикуют за антиукраинскую позицию. Конгрессвумен выступает против военной помощи Украине и поддерживает инициативы по её сворачиванию.

Аналитические центры отмечают, что инициатива Луны пригласить россйиских депутатов в США идеально вписывается в кремлевскую повестку: демонстрировать раскол в США, усталость от войны и желание части американского истеблишмента вернуться к бизнесу с Москвой.

Визит российских делегатов в США также вызвал обеспокоенность у Украины и её союзников. Киев обратил внимание, что все члены делегации находятся под американскими санкциями за поддержку аннексии Крыма и полномасштабной войны против Украины, тем не менее им разрешили въезд в США. Это опасный прецедент "нормализации отношений с агрессором", говорится в публикации украинского англоязычного издания Kyiv Independent.

На этом фоне президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России, введенных из-за "вредоносной деятельности по препятствованию в проведении свободных и демократических выборов и подрыве демократических институтов".