Российские дроны атаковали в Одессе центр, отвечающий за мобилизацию

Утром 11 июля российские войска нанесли удар дронами по Одессе. Пострадали не менее восьми человек. По данным "РБК-Украина" и издания "Думская", одной из целей стало здание Территориального центра комплектования (ТЦК), отвечающего за мобилизацию граждан.

В результате атаки пострадали жилые дома, станция техобслуживания, автомобили и конюшня . Погибла одна лошадь, несколько животных ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по Одессе и Харькову и вновь призвал усилить ПВО. "Украине нужна защита", — написаз Зеленский в телеграме.

Атака по ТЦК в Одессе стала уже шестой за две недели. Ранее удары по центрам комплектования фиксировали в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и Запорожье.

По мнению ВСУ, Россия целенаправленно бьёт по военкоматам, чтобы сорвать мобилизацию. Пророссийские паблики утверждают, что на одном из дронов, атаковавших Одессу, была надпись на украинском "Для ТЦК от местных жителей".