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Российские дроны атаковали в Одессе центр, отвечающий за мобилизацию

Последствия обстрела Одессы, июнь 2025 года
Последствия обстрела Одессы, июнь 2025 года

Утром 11 июля российские войска нанесли удар дронами по Одессе. Пострадали не менее восьми человек. По данным "РБК-Украина" и издания "Думская", одной из целей стало здание Территориального центра комплектования (ТЦК), отвечающего за мобилизацию граждан.

В результате атаки пострадали жилые дома, станция техобслуживания, автомобили и конюшня . Погибла одна лошадь, несколько животных ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по Одессе и Харькову и вновь призвал усилить ПВО. "Украине нужна защита", — написаз Зеленский в телеграме.

Атака по ТЦК в Одессе стала уже шестой за две недели. Ранее удары по центрам комплектования фиксировали в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и Запорожье.

По мнению ВСУ, Россия целенаправленно бьёт по военкоматам, чтобы сорвать мобилизацию. Пророссийские паблики утверждают, что на одном из дронов, атаковавших Одессу, была надпись на украинском "Для ТЦК от местных жителей".

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