Российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине

Российские спортсмены стали победителями в командных соревнованиях по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это второе золото россиян на этой Олимпиаде.

За команду под флагом Олимпийского комитета России выступали в одиночном мужском катании Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

По итогам выступлений россияне набрали 74 очка, на втором месте — команда США с 65 очками, на третьем японские фигуристы, набравшие 63 очка.

Российские фигуристы обеспечили себе первое место в командных соревнованиях досрочно, ещё перед заключительной дисциплиной — произвольной программой в женском одиночном катании. Камила Валиева, которая в этом сезоне не проиграла ни одного турнира, показала лучший результат в женском одиночном катании, набрав 179 баллов. Она стала также первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

Российские спортсмены выступают в Пекине, как и прошлым летом на Играх в Токио, под флагом Олимпийского комитета России. При награждении медалистов звучит не гимн России, а фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. На одежде спортсменов нет российской символики. Эти ограничения введены в связи с многочисленными нарушениями в России правил по борьбе с допингом.