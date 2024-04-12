Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Российские хакеры получили доступ к переписке властей США с Microsoft

Агенство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) сообщило, что российские хакеры получили доступ к переписке компании Microsoft с рядом федеральных ведомств США.

В документе, опубликованном на сайте организации, агенство поручило органам федерального правительства "немедленно снизить значительный риск, связанный с киберугрозой, спонсируемой российским государством". Речь идет о январской кибератаке хакерской группировки Midnight Blizzard, которую связывают с Россией. В результате атаки хакерам удалось взломать учетные записи электронной почты Microsoft.

CISA предупредило, что хакеры воспользовались деталями для входа в учетные записи, которые направлялись по почте, чтобы попытаться попасть в системы клиентов Microsoft, в том числе неопределенного количества правительственных структур.

Агентство не назвало конкретные ведомства, письма которых оказались у хакеров, но отметило, что они получили адресное предупреждение.

"Мы требуем немедленных действий по снижению рисков для наших федеральных систем", — заявила директор CISA Джен Истерли. — В течение нескольких лет правительство США документировало вредоносную кибердеятельность, разворачиваемую российским правительством. Сейчас Microsoft пополняет этот длинный список. Мы продолжим усилия в сотрудничестве с нашим федеральным правительством и партнерами из частного сектора, чтобы защитить наши системы от такой угрозы".

Хакерские атаки против государственных ведомств США и Европы в последнее время участились. Наиболее крупной такой атакой последних месяцев стала утечка разговора офицеров немецкого Бундесвера, где обсуждалась потенциальная атака крылатой ракетой Taurus на Крымский мост. Россия отрицает причастность к хакерским атакам.

  • В апреле министр транспорта Чехии Мартин Купка заявил, что Россия за два года, прошедшие с начала широкомасштабного вторжения в Украину, осуществила "тысячи попыток" нанести урон европейской железнодорожной инфраструктуре. Речь, по словам министра, идёт в первую очередь о хакерских атаках. Их целью становятся системы сигнализации и компьютерные системы операторов железных дорог, в частности чешской государственной железнодорожной компании.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
Аномальный паводок в России
Embed
Аномальный паводок в России

No media source currently available

0:00 0:25:10 0:00

Аномальный паводок в России

Орск уходит под воду

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG